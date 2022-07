Caído lo de Cóccaro, ahora Rosario Central va por otros nombres

Lo que parecía que la llegada de Carlos Tevez iba a acelerar el arribo de los refuerzos por el momento no está funcionando, al menos no con la inmediatez que se pensó en esa previa, en la que la imaginación voló a la velocidad de la luz en la alianza entre Tevez y los refuerzos. A tres días del partido ante Aldosivi, el segundo del ciclo Tevez, el Apache espera ansioso por las caras nuevas que solicitó y que, por el momento, brillan por su ausencia. Es más, ya entre la noche del miércoles y las primeras horas de ayer se tuvo que cambiar el rumbo en la búsqueda del delantero por la negativa de Matías Cóccaro, quien no hizo demasiada fuerza para empujar en la negociación que Central y Huracán tenían prácticamente cerrada. Es por eso que ahora la mira se corrió hacia otro lado. “Hay dos 9 en carpeta, uno argentino y otro extranjero”, fueron los pocos datos que trascendieron al final de una jornada en la que, como en las anteriores, las noticias no fueron del todo esperanzadoras. Lo que sí se daría hoy la presencia de Ismael Cortez en el predio donde se entrena Central, previa revisión médica y firma del contrato (18 meses, con opción de compra). La historia de Cóccaro a Central fue una más de las tantas que terminaron de la manera que en Arroyito no esperaban. Encima eras un nombre que hubiera causado impacto por su buen presente, pero el mercado de pases volvió a jugarle una mala pasada a Central.