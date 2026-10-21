Llega al cine El Cairo "La Espera", un documental que invita a repensar la adopción

La cita será el sábado 24 de octubre, a las 18, con entrada libre y gratuita y con la presencia de su director, Darío Doria

Historias de niñas y niños cuyos derechos a vivir en una familia han sido vulnerados. Infancias que intentan ser contenidas y reparadas. Algunas contadas en primera persona, otras en tercera, en presente y en pasado también. Luminosas unas, otras no tanto. Esa es la premisa de “La Espera”, la película documental sobre la adopción, que se estrena en el cine El Cairo este fin de semana.

La cita será el sábado 24 de octubre, a las 18, con entrada libre y gratuita y con la presencia de su director, Darío Doria. La película se describe como un collage de vidas que cuentan lo difícil que es, que debe ser, crecer fuera de una familia que te contenga, sin mamá, sin papá, sin el sostén de los vínculos que cuidan.

"La Espera" cuenta con producción de Virginia Croatto (ADN), dirección y montaje de Darío Doria, guion, investigación y entrevistas de Florencia Gattari. Formó parte del proyecto , "El Tiempito" , una iniciativa pedagógica y artística creada en Rosario por Marcelo José Molina, que busca visibilizar y debatir sobre los derechos de la niñez, la adolescencia y las personas en situación de vulnerabilidad.

Las historias que dieron vida a "La Espera"

“La semilla inicial para hacer esta peli fue una nota que leí allá por el 2008, la habían publicado en un diario y se titulaba ‘Una vez casi me adoptan’”, contó Darío Doria en diálogo con La Capital. Según relató, se trataba de una entrevista a un hombre mayor en la que recordaba que, cuando tenía ocho años, a él y a dos compañeros del hogar los llevaron a una casa y les dijeron: “Pórtense bien porque en esta casa quieren adoptar”. "Finalmente, devolvieron a dos y adoptaron solo a uno. A mí esa nota me partió el alma", sumó.

A partir de aquel artículo, Doria se reunió con la productora y guionista Florencia Gattari para comenzar a investigar sobre el tema. “Queríamos aprender, porque básicamente nos dábamos cuenta, en la medida que íbamos investigando, que no sabíamos nada de este tema. Así es como surgió la idea de hacer esta película: emociones muy profundas y querer aprender y saber más”, explicó.

Las historias fueron apareciendo una detrás de otra, sin una idea previa de cuántos relatos incluir ni de qué tema debía abordar cada uno. Sin embargo, la decisión de trabajar con voces adultas fue central en la construcción del documental. “Lo que sí sabíamos era que queríamos voces de adultos, porque no queríamos entrevistar niños, sino buscar voces que puedan hablar en nombre de esos niños. No queríamos adultos hablando de adultos", señaló Doria.

Sobre la presentación en el cine El Cairo, el director destacó la posibilidad de compartir la película con el público y con las personas que participaron en ella y confiaron sus historias. Entre ellos se encuentra el rosarino Marcelo José Molina, exjuez de familia, cuya participación fue clave para el documental.

“Es lindo compartir la peli con quienes formaron parte. La película habla de la espera, de los tiempos que los niños esperan para que algo suceda en el mundo adulto y se les va la infancia, se les va la niñez y se les va la adolescencia y “El tiempito”, el proyecto de Marcelo, habla de eso también. Estamos muy contentos de poder presentarla este el sábado con marcelo y toda su gente”, cerró.

>> Leer más:"Domingo", un documental rosarino sobre ese agridulce séptimo día