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Unos 600 trabajadores del peaje pierden su trabajo por las nuevas concesiones

Unos 600 empleados de Corredores Viales se quedan sin su fuente de trabajo a raíz de las concesiones que el gobierno nacional otorgó desde este miércoles en ocho corredores de rutas nacionales

7 de octubre 2026 · 16:48hs
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Sutracovi. Muchos debieron transitar acuerdos de desvinculación en un escenario que no eligieron. Otros mantienen todavía la esperanza de poder continuar trabajando. Y detrás de cada situación hay una historia

Sutracovi. "Muchos debieron transitar acuerdos de desvinculación en un escenario que no eligieron. Otros mantienen todavía la esperanza de poder continuar trabajando. Y detrás de cada situación hay una historia, una familia y una preocupación que conocemos y sentimos como propia” declaró Leandro Bond

Unos 600 trabajadores del peaje perdieron sus puestos de trabajo desde este miércoles, cuando venció la concesión de la empresa Corredores Viales, en el marco del proceso de privatización de ocho corredores de rutas nacionales en 11 provincias, dispuesto por el gobierno nacional.

“Se cierra una etapa que deja a muchos trabajadores y trabajadoras sin continuidad laboral y a muchas familias atravesando horas de profunda incertidumbre”, expresó Leandro Bond, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Concesionarias Viales y Afines (Sutracovi).

Bond advirtió que “no estamos hablando de números, de expedientes ni de puestos en una planilla. Estamos hablando de compañeros y compañeras que conocemos desde hace años. De familias. De historias de 15 o 20 años de trabajo. De personas que entregaron una parte enorme de su vida a esta actividad y que hoy, después de tanto tiempo, tienen que enfrentar la incertidumbre de no saber cómo seguir”.

En ese sentido el dirigente del gremio santafesino indicó que “muchos debieron transitar acuerdos de desvinculación en un escenario que no eligieron. Otros mantienen todavía la esperanza de poder continuar trabajando. Y detrás de cada situación hay una historia, una familia y una preocupación que conocemos y sentimos como propia”.

“Desde Sutracovi hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evitar este desenlace. Golpeamos cada puerta que pudimos golpear. Mantuvimos reuniones, presentamos pedidos, formulamos reclamos y realizamos gestiones ante autoridades provinciales y nacionales. Insistimos una y otra vez en la necesidad de garantizar la continuidad laboral, preservar los puestos de trabajo y respetar a quienes durante tantos años sostuvieron con su esfuerzo esta actividad”, agregó Bond.

“Lo hicimos hasta el último momento porque entendemos que detrás de cada puesto de trabajo hay una persona y una familia que merecen ser defendidas”, continuó el diigente gemial.

La decisión del gobierno nacional de avanzar con este proceso de privatización terminó imponiendo un escenario que “desde nuestra organización intentamos evitar por todos los medios a nuestro alcance”, manifestó Bond.

En ese sentido, el secretario general de Sutracovi señaló que “como titular del gremio, pero fundamentalmente como compañero de tantos años, quiero dirigirme especialmente a quienes hoy están atravesando el momento más difícil. Sé lo que significa este trabajo para ustedes, conozco el esfuerzo, los horarios, los sacrificios, los días buenos y los días malos que compartimos durante tantos años. Por eso siento profundamente lo que está pasando”.

“Quiero que sepan que Sutracovi no termina su compromiso con ustedes porque termine una concesión ni porque finalice una relación laboral. Vamos a seguir acompañando a cada compañero y a cada compañera, defendiendo sus derechos y haciendo todo cuanto esté a nuestro alcance frente a esta nueva realidad”, aseguró

Asimismo, el titular del sindicato les habló a quienes continúan en la actividad: “Quiero pedirles algo especialmente: no olvidemos a los compañeros que hoy quedan afuera. Este es un momento para estar más unidos que nunca. Para fortalecer nuestra organización y para comprender que cada derecho que tenemos y cada puesto de trabajo que defendemos requieren solidaridad, memoria y compromiso colectivo”.

El dirigente agregó que “después de tantos años compartidos, hay tristeza, preocupación, bronca e impotencia. También queda la tranquilidad de saber que luchamos hasta el último momento y que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para intentar cambiar este desenlace”, aunque aseguró que “nuestra historia no termina acá”. “Podrá terminar una concesión. Podrá cambiar el sistema. Podrán cambiar las empresas. Lo que no termina es el vínculo construido entre nosotros, ni el compromiso de Sutracovi con cada trabajador y cada trabajadora”.

Bond concluyó que “nos toca atravesar un capítulo muy duro de nuestra historia. Hagámoslo como aprendimos a hacerlo durante todos estos años: de pie, juntos, con memoria, con solidaridad y con la convicción intacta de seguir defendiendo el trabajo y la dignidad de nuestras familias. A cada compañero y compañera, especialmente a quienes hoy tienen que enfrentar esta incertidumbre, les mando un abrazo enorme”.

Nuevas concesiones en ocho corredores nacionales

El gobierno nacional firmó los nuevos contratos de concesión para ocho corredores de rutas nacionales que reemplazan la gestión de Corredores Viales. Esta medida forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales y es el paso siguiente a la adjudicación de ocho corredores de rutas nacionales a empresas privadas por un plazo de 20 años, que había sido anunciada días atrás. De esta manera, el gobierno concretó el pase a privados de los últimos 3900 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Misiones y Chaco.

Los nuevos operadores privados asumen la administración formal desde la cero hora de este miércoles 7 de octubre de 2026, con contratos que tienen una vigencia de 20 años bajo un esquema de inversión 100% privada, sin subsidios estatales.

La concesión abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en 11 provincias (Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Mendoza).

La concesión incluye los siguientes tramos y empresas adjudicatarias:

Tramo Centro (RN 9, 19 y 34 en Santa Fe y Córdoba).

Tramo Centro Norte (RN 34 en Santa Fe y Santiago del Estero).

Tramo Noroeste (RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016).

Tramo Litoral (RN 12 y 16 en Corrientes y Chaco, a cargo de la UTE JCR - Néstor Guerechet).

Tramo Noreste (RN 12 y 105 en Corrientes y Misiones, a cargo de Camino Selva S.A.).

Tramo Chaco–Santa Fe (RN 11 en Santa Fe y Chaco, a cargo de Vías del Paraná Medio S.A.).

Tramo Mesopotámico (RN 12 y 18 en Entre Ríos, a cargo de Mesopotámico S.A.).

Tramo Cuyo (RN 7 en Mendoza, a cargo de Caminos del Aconcagua)

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