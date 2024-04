Estiman que 20 mil camiones por día pasarán por Roldán

No se puede pasar. Los miles de camiones que transportan la cosecha gruesa de soja hacia las terminales portuarias congestionan las rutas y autopistas de la región, especialmente cerca de Roldán y Ricardone.

“El flujo de camiones fue estimado en unos 17 mil por día durante el fin de semana largo. Los problemas más graves que tenemos son algunos puntos críticos, como los cruces de la ruta A-012 con la 9 vieja y con la 34, y los pasos ferroviarios a nivel, donde los camiones tienen que circular muy despacio y no tenemos forma de resolverlo”, abundó el funcionario provincial.

“El domingo a la noche fui a Roldán desde Rosario al cumpleaños de un amigo. Tomé por la autopista (Rosario-Córdoba) y cuando bajé en la A-012 me encontré con una fila de camiones parada en la ruta, que prácticamente no avanzaba. Menos mal que dejaban libre la banquina, por donde pude llegar hasta la (vieja) ruta 9 y por allí hasta Roldán”, contó Héctor, un reportero gráfico casildense que trabaja en Rosario, a La Capital.

“Desde el viernes hasta el lunes más de 17 mil camiones llegaron a toda la región”, informaron fuentes locales al sitio SL24. “Muchos de estos camiones llegan por la ruta A-012 para desembocar en el camino de la Cremeria o ruta 18S como así también a la autopista Rosario Santa Fe y a los puertos de San Lorenzo”, abundaron los voceros consultados.

Otro punto crítico que agrava el embotellamiento se halla en el paso a nivel ferroviario situado sobre la ruta A-012, a metros de su intersección con la vieja ruta 9, donde los camiones deben cruzar a paso de hombre, en medio del caos vehicular que afecta a la zona a toda hora.

Otro factor causante de esta compleja situación de saturación vial es la cantidad de habitantes que posee ahora la ciudad de Roldán, que duplicó su población en la última década -es la urbe de mayor crecimiento, según datos oficiales-, con vecinos y viajeros que transitan diariamente desde esa localidad hacia Rosario y otras ciudades de la región.

Otros puntos complicados en el mapa de la congestión de camiones que jaquea a la región en estos días son el paso a nivel ferroviario muy deteriorado situado en inmediaciones de la intersección de la ruta A-012 y la ruta 34, en la vecina localidad de Ricardone, así como el desvío de la ruta provincial 18 S, más conocida como el Camino de la Cremeria, también en Ricardone, y el ingreso a la playa de camiones de Molinos Agro, en la vecina ciudad de San Lorenzo.

En este sentido, el programa Cosecha Segura, que coordina la Agencia Provincial de Seguridad Vial, procura que los habitantes de los barrios Tierra de Sueños 1 y 2, situados al norte de Roldán, así como los de Ricardone, puedan salir y llegar al centro de Roldán para llevar sus hijos a la escuela y hace trámites o trabajar.

Videos con filas interminables de camiones que atascan las rutas cercanas a Roldán y Ricardone inundaron las redes sociales desde el fin de semana extralargo, tomados por usuarios que se quejan de la grave problemática que afecta invariablemente a la región en cada temporada de cosecha gruesa.

cosecha gruesa. roldán.jpg

Controles anticipados

El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial reportó a este diario que “una de las medidas que hemos implementado son los controles en anillos concéntricos en varios puntos de la provincia, como Casilda, Firmat, Venado Tuerto y Rufino, donde paramos a los camiones y los que tienen una carta de porte con una llegada con dos o tres días de anticipación los retenemos y no los dejamos seguir porque no tiene sentido que lleguen tanto tiempo antes al puerto: no hay baños, tienen que esperar parados en la banquina y les abren las boquillas (para robarles el cereal)”.

En este sentido, Torres reveló que “en la semana tuvimos un inconveniente con una máquina que derribó una columna de la EPE y dejó tres puertos sin luz, a raíz de lo cual varios camioneros se pusieron molestos por la demora”. El accidente en cuestión dejó sin energía eléctrica a las terminales portuarias Cofco, AGD y ACA.

De igual modo, “otro día hubo un incidente menor con un camionero, que se hizo el malevo con el personal de la agencia, por lo que fue demorado y denunciado ante la Secretaría de Transporte”.

“Les pedimos a los camioneros que no viajen hacia las terminales portuarias dos o tres días antes porque los vamos a controlar y a parar en los anillos concéntricos diagramados en la provincia. No tiene ningún sentido que estén dos o tres días parados en la banquina, sin baños y con el enorme riesgo de que les abran las boquillas”, advirtió Torres.

Finalmente, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial sostuvo que “lo mismo hacemos antes de llegar a los puntos críticos de los cruces de rutas y de los pasos a nivel, donde retenemos a los camiones antes de llegar a esas zonas porque una vez que se producen los embotellamientos ya no los podemos mover”.