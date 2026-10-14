Daniel Escalante recorrió seis empresas de Roldán para conocer sobre sus inversiones y proyectos para la ciudad

El intendente recorrió industrias radicadas en la ciudad o en proceso de radicación, con proyectos de ampliación, plantas en construcción y traslados de actividad hacia el área y el parque industrial

La actividad se enmarca en el trabajo que lleva adelante la gestión municipal para acompañar a las empresas que eligen Roldán para producir y fortalecer el desarrollo del entramado productivo de la ciudad, una de las prioridades que quedó plasmada en iniciativas como Roldán Produce.

El intendente Daniel Escalante, junto al presidente del Concejo Municipal, Carlos Manuel Alustiza, y el secretario de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, Diego Gettig, realizaron una recorrida por distintas industrias de la ciudad que continúan invirtiendo, ampliando su capacidad productiva y generando empleo y oportunidades de crecimiento para Roldán. La actividad permitió conocer de primera mano los proyectos en desarrollo y reafirmar el acompañamiento del municipio al sector productivo local.

La jornada comenzó en FYO Acopios, una de las principales corredoras de granos del país, con planta en la ciudad, que proyecta una inversión para el fraccionado de legumbres. Desde el municipio se puso a disposición todo el acompañamiento necesario en trámites e instalación.

Luego, la comitiva visitó Molinos Benvenuto, que estrena una nueva línea de envasado y nuevos productos, y donde se conversó sobre futuras inversiones para ampliar su actividad harinera.

En el Parque Industrial, Escalante estuvo en Constructora Saval, q ue hace apenas quince días trasladó toda su actividad a Roldán. También recorrió las plantas que están levantando Agro Integrity SRL y LMB Agro SRL , destinadas a investigación y desarrollo para el agro y al tratamiento de semillas.

Los que eligen Roldán

La recorrida finalizó en Jurok Food SRL, una fraccionadora de aceites que se está radicando en la ciudad, proveniente de la provincia de Buenos Aires.

La actividad se enmarca en el trabajo que lleva adelante la gestión municipal para acompañar a las empresas que eligen Roldán para producir y fortalecer el desarrollo del entramado productivo de la ciudad, una de las prioridades que quedó plasmada en iniciativas como Roldán Produce.

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