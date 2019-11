Preocupación ante un inminente aumento del precio de los combustibles

Esta semana vence el congelamiento por 90 días del precio de los combustibles y el gobierno tendría la decisión tomada de no prorrogar la medida. Las petroleras podrán establecer entonces los importes de las naftas sin autorización del Poder Ejecutivo y, según trascendió, planean un incremento cercano al 5 por ciento desde el viernes.

La “tregua” tuvo dos “ventanas”, en las que el Ejecutivo nacional autorizó subas del 4 y 5 por ciento, para “descomprimir” la tensión que generó la decisión con empresas petroleras. Ahora, ante la inminencia de un nuevo incremento en la tarifa de los combustibles, tanto los dueños de estaciones de servicio como los consumidores manifestaron su preocupación.

"Las petroleras no avisaron nunca los aumentos, en el caso de YPF, el estacionero no interviene, sino que los precios se modifican vía sistema"

El presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Naftas del Interior (Faeni), Alberto Boz, planteó que, producto de la decisión que tomó el presidente Mauricio Macri después de las Paso, hay “un 15 por ciento de atraso en el precio de las naftas”. Sin embargo, puso en duda que haya la tarifa se actualice antes del recambio de gobierno.

“El 13 vence el decreto y ese dia las petroleras estarían liberadas para volver al esquema anterior donde acompañaban o tendían a llegar al precio internacional, con los beneficios mencionados por el gobierno; como el autoabastecimiento, inversión en el sur argentino, recomposición de la matriz energética, que no falte gas ni energía”, advirtió Boz.

El titular de Faeni advirtió que el precio del combustible no solo impacta en el bolsillo de los usuarios sino que afecta a “a todos” porque se paga “vía subsidio”, y aclaró que las petroleras no manifestaron su decisión de aumentar los precios del combustible, pese a que, hasta ahora, cuando tomaron la decisión de incrementar la tarifa no lo hicieron.

“No nos avisaron nunca, nos enteramos horas antes del cambio; incluso en el caso de YPF, el estacionero no interviene, sino que la petrolera modifica los valores vía sistema”, explicó el representante de los titulares de las estaciones de servicio del interior del país en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho.

Pese a la preocupación del sector, Boz señaló como poco probable que el aumento se dé una sola vez. “Nunca se produjo un aumento tan grande”, advirtió el dirigente empresario, y afirmó que considera que el 15 por ciento de desfasaje de la tarifa no se cumpliá antes de que asuma la presidencia Alberto Fernández.