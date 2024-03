Los combustibles aumentarán en abril un promedio del 4% en Santa Fe

Boz expresó también: "Sabemos que va a haber una modificación de impuestos, lo cual obviamente tirará el precio para arriba siempre y cuando las petroleras no resignen margen. En este sentido, el Gobierno con YPF tiene una herramienta importante como para tomar y decidir no modificar las pizarras y absorber el aumento para no seguir alimentando la inflación. Si no se absorbe obviamente va a aumentar el precio en el surtidor, además de estas mini devaluaciones que se van dando todos los días hacen que las petroleras quieran actualizar un poco el costo del producto".