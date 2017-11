El Ejecutivo quiere subsidiar el transporte con un ajuste de la tasa municipal

movilidad urbana. El municipio apuesta a reforzar el sistema de transporte público con recaudación propia.

El Ejecutivo municipal remitirá hoy el proyecto de presupuesto 2018 al Concejo para su análisis, con varias definiciones respecto a la inversión del gobierno local en transporte público, obras públicas y políticas sociales. En este sentido, en materia tributaria sobresale un pedido de aumento de la tasa general de inmuebles (TGI) del 15% —para el 75% de las cuentas— que se destinará íntegramente al fondo compensador del transporte urbano de pasajeros, recursos con los que prevén alcanzará para subsidiar un peso por cada boleto (ver aparte). También apuntan a elevar los pisos de régimen simplificado del Derecho de Registro e Inspección (Drei) y ponerlo en sintonía con los de la Administración Federal de Impuestos (Afip). (ver página 4)

Vale recordar que el gobierno local tiene aprobado desde 2015 un aumento del 18% de la TGI para 2018. Si bien ahora se le pide al Concejo incrementar en 15 puntos porcentuales más la tasa (33% en total), la diferencia está en que estos recursos se destinarán al Fondo Compensador del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) para absorber los incrementos de los costos del sistema de colectivos.

Según las estimaciones de la cartera económica conducida por Santiago Asegurado, sería una inyección adicional de 120 millones de pesos al Fondo Compensador de Transporte Municipal, "monto que representa, un peso por viaje que no estará siendo trasladado al costo del boleto que pague el usuario", indicaron fuentes del Palacio de los Leones.

"Sabemos que esta medida no resuelve completamente el déficit del sistema, pero es un aporte importante y oportuno en un contexto de reducción —en términos reales— de los subsidios que recibe el sistema de Nación", agregaron las fuentes municipales consultadas por La Capital. Con este aporte el fondo compensador al TUP crece más del 57% con respecto al ejercicio en curso, siendo uno de los gastos que más crece entre ejercicios, proyectaron desde la Secretaría de Hacienda y Economía local.

Para constituir este esquema solidario de financiamiento se recurrirá a un aumento excepcional de la TGI de 15 puntos porcentuales, que exceptuará al 25 por ciento de las cuentas de menor capacidad contributiva.

Obra pública

En segunda instancia, el proyecto de presupuesto prevé destinar un total de 2.318 millones de pesos para la concreción de obras públicas que, sumadas a las que se realizarán con fondos extrapresupuestarios y a los convenidos con el gobierno de la provincia, alcanzan los 5.168 millones de pesos. Es así como en 2018, la ciudad ejecutará un caudal de fondos afectados a infraestructura sin precedentes. En 2017 se estiman que se ejecutarán proyectos por algo más de 4.000 millones de pesos.

En este monto se contemplan obras destinadas a la mejora de los índices de seguridad ciudadana en todos los barrios de la ciudad. "Se prevé un conjunto de acciones que promueven la mejora de los índices seguridad urbana y la convivencia en cada rincón de la ciudad. Desde la reparación en veredas y mejoras en el arbolado. La continuidad en el plan de renovación del alumbrado a tecnología LED intercomunicada, en centros comerciales, en entornos de lugares educativos y de salud, en las principales avenidas, en plazas", describieron las fuentes del municipio relevadas.

"Vamos a llevar adelante intervenciones importantes en alguno de los principales parques de la ciudad Cabecera, ex Rural y Parque de la Independencia, Bosque de los Constituyentes. La continuidad de la reconversión del área Histórica, en especial Biblioteca Argentina y su entorno", agregaron las fuentes consultadas.

Todas estas acciones implican una inversión de más de 1.000 millones de pesos destinadas a mejorar la calidad del espacio publico.

En este sentido, el Ejecutivo local también continuará con obras con una fuerte impronta social, intervenciones en asentamientos irregulares y fonavis, pavimentos a nivel definitivo para erradicar las zanjas y se planifica extender la cobertura de las conexiones cloacales hasta el 95%; además de inversión en infraestructura logística y vías de comunicación.

