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El atentado terrorista en el que murieron ex alumnos del Poli: Vera Dargolz, su lucha

La viuda de Hernán Ferrucci, uno de los cinco rosarinos que murieron atropellados por un terrorista de ISIS en Manhattan, ofreció un profundo testimonio en Más Cerca

18 de octubre 2026 · 08:49hs
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El atentado terrorista en el que murieron ex alumnos del Poli: Vera Dargolz, su lucha

A nueve años del trágico atentado terrorista en Manhattan, que cobró la vida de cinco rosarinos, entre ellos Hernán Ferrucci, su viuda Vera Dargolz compartió un emotivo testimonio en el programa "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe. En la entrevista recordó a Hernán, el padre de sus hijas Lina y Dana, quien falleció el 31 de octubre de 2017 mientras celebraba los 30 años de egresados del Politécnico. El grupo de amigos rosarinos, la mayoría arquitectos, había decidido viajar a Nueva York para celebrar. A pocos días de llegar hicieron una bicicleteada y sufrieron un ataque perpetrado por un terrorista de ISIS, que conducía una camioneta y deliberadamente condujo contra la gente que caminaba y paseaba por la zona.

El acto criminal dejó ocho víctimas fatales, cinco de ellos de Rosario, y 22 heridos. "No es fácil, puede parecer mucho tiempo y al mismo tiempo es poco: ante una situación así, o por lo menos me pasa a mí, es como que el tiempo queda detenido en ese momento..." Además, sostuvo la joven mujer, "de alguna manera, se aprende a convivir con el dolor" pero no se supera.

El viaje a Nueva York, planificado con meses de antelación, surgió durante un asado entre amigos. Hernán no estaba del todo convencido de viajar: era su primera vez en un avión y le preocupaban el trabajo y dejar solas esos días a su esposa e hijas. "No sé, tantos días sin ustedes...", rememoró Vera que le decía su marido, quien se ocupaba de llevar y traer a sus hijas de sus actividades, además de sus responsabilidades laborales como arquitecto. Ariel Erlich, otra de las víctimas fatales del atentado, tuvo un gesto inmenso con sus compañeros y ayudó a costear los viajes para los que estaban más complicados económicamente. La celebración de tantos años de egresados ya era un hecho.

El enorme dolor inesperado

Los fallecidos en el ataque terrorista fueron Hernán Ferrucci, Hernán Mendoza, Alejandro Pañuco, Diego Angelini y Ariel Erlich. Sobrevivieron Martín Marro, que quedó herido, y Ariel Benvenuto, Iván Brajkovic, Guillermo Banchini y Juan Pablo Trevisán.

El último mensaje que recibió ella de su marido desde Nueva York fue "acá voy a volver, pero juntos" y en su última conversación, le contó que irían a bicicletear por el Central Park.

La noticia y el largo camino de la Justicia en EEUU

Vera se enteró de la tragedia "bastante más tarde" del horario de la tragedia. Un llamado de su suegro la alertó. Su primera reacción, cuando escuchó la palabra "atentado" fue pensar en una explosión, pero al encender el televisor y ver imágenes de "bicicletas tiradas" donde se leía "Víctimas argentinas", empezó a entender que algo muy grave pasaba...

Pasaron las horas hasta que el cónsul argentino en NY, que estaba con Benevenuto, volvió a llamarla. Fue justamente ese amigo quien pudo decirle con dolor: "se nos fue el Negrito", como lo llamaban cariñosamente a Hernán.

En ese momento, Vera, que estaba al lado de su hija más pequeña, que le preguntaba insistentemente por su papá, sintió que "se venía todo abajo, que el mundo se desmoronaba".

La repatriación de los cuerpos tardó una semana, un lapso que describió como eterno.

El amor vence

Desde que pasó esta tragedia, ella sostuvo que "el amor vence al odio", una premisa que mantuvo incluso al enfrentar al terrorista en el juicio penal que se realizó cinco años después en Estados Unidos, demorado, en parte, por la pandemia. Aunque el entonces presidente Trump habilitó la pena de muerte para este caso, finalmente se dictó cadena perpetua.

Hoy Vera observa en sus hijas el legado de Hernán: las describe con "eso de ir para adelante de la fortaleza", aprendiendo que "la importancia es caerte y levantarte una y otra, y diez veces, ser buena gente y ayudar siempre a los demás".

En ellas "no hay ni una pizca de miedo ni de odio", dijo, demostrando que el terrorismo "no pudo" con su objetivo más macabro.

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