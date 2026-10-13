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WhatsApp permitirá programar mensajes para que se envíen horas o días más tarde

Con la nueva función, los usuarios podrán dejar mensajes preparados para que se envíen de 10 minutos a dos semanas más tarde. Cómo funcionará la herramienta

13 de octubre 2026 · 15:27hs
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Por ahora, la nueva función de WhatsApp estará limitada a un grupo reducido de usuarios

¿Cuántas veces uno se acuerda de enviar un mensaje fuera de horario o teme olvidarse de enviar un mensaje importante? La nueva función de WhatsApp está pensada especialmente para estos casos, ya que permite dejar mensajes preparados para que se envíen automáticamente en la fecha y hora determinada por el usuario.

Esta nueva herramienta permitirá programar el envío de mensajes en chats privados y grupales. Además, en el mensaje se podrán incluir enlaces, fotos y videos, según el reporte de WABetaInfo. De momento, solo se admitirá una imagen o video por mensaje programado.

Una vez armado el mensaje, el usuario podrá elegir la fecha y hora en que desea que se envíe. Esta puede ir desde los 10 minutos posteriores hasta las dos semanas siguientes. También se creará toda una sección donde el usuario pueda revisar sus mensajes programados y gestionar los envíos pendientes antes de que lleguen a sus destinatarios.

La nueva herramienta está llegando de forma progresiva a un grupo limitado de participantes del programa beta para Android, pero se espera que pronto esté disponible para todos los usuarios.

>>Leer más: WhatsApp anunció nuevas funciones para que los padres cuiden a sus hijos sin revisar sus conversaciones

Cómo programar mensajes en WhatsApp

Una vez que la función llegue a los usuarios, incorporarla será muy fácil. Quienes tengan acceso a la herramienta, podrán abrir la conversación deseada y escribir el mensaje como si se fuera a enviar en el momento. Pero al estar terminado, se debe mantener pulsado el botón de enviar. Así, la app abrirá una pantalla donde el usuario podrá seleccionar la fecha y hora en la que se desea que se entregue el mensaje.

Una vez configurado el momento de envío, el mensaje quedará programado y aparecerá directamente en el chat el día y hora que se haya dispuesto, sin la necesidad de que el usuario deba abrir la aplicación o volver a tocar algún botón. Esta función se puede volver ideal para dejar saludos de cumpleaños preparados o enviar avisos y recordatorios a chats individuales o grupales.

Además, los mensajes programados se podrán revisar y gestionar desde una sección específica, a la que el usuario tendrá acceso desde el momento en que lo programe hasta que finalmente se envíe.

La función aún se encuentra en fase de prueba, por lo que algunas cuestiones de su diseño y utilidad podrían modificarse antes de que llegue a todos los dispositivos.

>>Leer más: Cómo activar la privacidad avanzada en el chat de WhatsApp y para qué sirve

Algunas especificidades en la entrega de mensajes programados

Una de las preguntas alrededor de la nueva función es ¿qué ocurriría si a la hora en la que se debía mandar el mensaje el usuario no tiene conexión? Tal como informó WABetaInfo, los mensajes programados se enviarán de todos modos, aunque el dispositivo no tenga conexión a internet en el momento. Además, los mensajes programados gozarán del cifrado de extremo a extremo del que ya goza cualquier mensaje de la app y garantiza que solo los participantes de la conversación puedan leer los mensajes.

En cuanto a los grupos, los mensajes programados funcionarán siguiendo algunas reglas. En estos casos, los mensajes programados solo se enviarán a las personas que formen parte del grupo en el momento en que se programó el mensaje. Quienes salgan del grupo o se incorporen más tarde, ya no recibirán el mensaje programado, según se informó en WABetaInfo.

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