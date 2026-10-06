Premio Nobel de Física 2026 para Francis Halze, reconocido por detectar neutrinos de alta energía

El físico belga recibió el galardón por impulsar IceCube, un observatorio construido en el hielo antártico que abrió una nueva forma de estudiar la astronomía

El belga Francis Halzen fue distinguido con el Premio Nobel de Física 2026

La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física 2026 al físico belga Francis Halzen por "sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico".

El investigador de 82 años sentó las bases de nuevos horizontes en la astronomía al proponer el uso del hielo del Polo Sur para detectar neutrinos , partículas invisibles capaces de atravesar enormes distancias desde los confines del universo.

Halzen, quien dirige el Instituto de Investigación en Física de Partículas Elementales de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, recibirá 12 millones de coronas suecas por la distinción, equivalentes a 1,2 millones de dólares.

"Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico. Su tenacidad y visión científica han allanado el camino para un nuevo tipo de astronomía ", afirmó Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física.

La Academia Sueca anunció el premio en Estocolmo y Halzen recibió la noticia mientras se encontraba en Italia. El científico habló por teléfono con el comité: "Fue una gran sorpresa y obviamente no lo esperaba".

Además, agradeció a su equipo de trabajo que lo acompañaron: "Espero que esto refleje a las personas realmente valientes que se unieron a mí al principio de este proyecto, cuando ningún físico conservador respetable se habría unido a mí, pero muchas personas talentosas lo hicieron, y por eso estoy aquí".

BREAKING NEWSThe Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

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De qué se trató su investigación

El Observatorio de Neutrinos IceCube ocupa aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo en el Polo Sur. Sus sensores detectan pequeños destellos de luz que aparecen cuando, de manera excepcional, un neutrino choca contra un núcleo atómico.

Esas señales permiten rastrear partículas que llegan desde regiones muy lejanas del espacio y estudiar su posible origen astrofísico.

Halzen presentó su propuesta para utilizar el hielo del Polo Sur como detector en 1988. Su planteo partía de una característica clave del hielo glaciar: su transparencia permite identificar la luz generada después de una colisión entre un neutrino y un núcleo atómico.

El Polo Sur también ofrecía condiciones favorables para instalar el observatorio, debido a la baja presencia de determinadas interferencias y a su estabilidad geológica. Además, la existencia de una estación de investigación facilitaba el transporte, la logística y el trabajo de los equipos científicos.

En 1992, un grupo de investigadores e ingenieros realizó los primeros intentos para introducir sensores de luz en el glaciar antártico.

El proyecto avanzó durante las siguientes décadas hasta que, cerca de 20 años después, IceCube registró neutrinos con características que convencieron a los científicos de que procedían de regiones distantes del universo.

El desarrollo del observatorio convirtió la idea de Halzen en una herramienta para explorar el cosmos mediante partículas que resultan extremadamente difíciles de detectar.

Cómo continúa la semana de los Premios Nobel 2026

El Nobel de Física fue el segundo premio anunciado esta semana, después del galardón de Medicina que recibió este lunes el estadounidense Karl Deisseroth junto con los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus trabajos pioneros en optogenética.

La agenda continuará este miércoles con el Premio Nobel de Química y el jueves con el de Literatura. El viernes se anunciará el Nobel de la Paz, mientras que el Premio de Economía se conocerá el próximo lunes.