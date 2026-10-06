La Capital | Información General | premio Nobel

Premio Nobel de Física 2026 para Francis Halze, reconocido por detectar neutrinos de alta energía

El físico belga recibió el galardón por impulsar IceCube, un observatorio construido en el hielo antártico que abrió una nueva forma de estudiar la astronomía

6 de octubre 2026 · 08:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
El belga Francis Halzen fue distinguido con el Premio Nobel de Física 2026

El belga Francis Halzen fue distinguido con el Premio Nobel de Física 2026

La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física 2026 al físico belga Francis Halzen por "sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico".

El investigador de 82 años sentó las bases de nuevos horizontes en la astronomía al proponer el uso del hielo del Polo Sur para detectar neutrinos, partículas invisibles capaces de atravesar enormes distancias desde los confines del universo.

Halzen, quien dirige el Instituto de Investigación en Física de Partículas Elementales de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, recibirá 12 millones de coronas suecas por la distinción, equivalentes a 1,2 millones de dólares.

"Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico. Su tenacidad y visión científica han allanado el camino para un nuevo tipo de astronomía", afirmó Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física.

La Academia Sueca anunció el premio en Estocolmo y Halzen recibió la noticia mientras se encontraba en Italia. El científico habló por teléfono con el comité: "Fue una gran sorpresa y obviamente no lo esperaba".

Además, agradeció a su equipo de trabajo que lo acompañaron: "Espero que esto refleje a las personas realmente valientes que se unieron a mí al principio de este proyecto, cuando ningún físico conservador respetable se habría unido a mí, pero muchas personas talentosas lo hicieron, y por eso estoy aquí".

>> Leer más: Premio Nobel de Medicina 2026: tres científicos ganaron el galardón por sus estudios del cerebro

De qué se trató su investigación

El Observatorio de Neutrinos IceCube ocupa aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo en el Polo Sur. Sus sensores detectan pequeños destellos de luz que aparecen cuando, de manera excepcional, un neutrino choca contra un núcleo atómico.

Esas señales permiten rastrear partículas que llegan desde regiones muy lejanas del espacio y estudiar su posible origen astrofísico.

Halzen presentó su propuesta para utilizar el hielo del Polo Sur como detector en 1988. Su planteo partía de una característica clave del hielo glaciar: su transparencia permite identificar la luz generada después de una colisión entre un neutrino y un núcleo atómico.

El Polo Sur también ofrecía condiciones favorables para instalar el observatorio, debido a la baja presencia de determinadas interferencias y a su estabilidad geológica. Además, la existencia de una estación de investigación facilitaba el transporte, la logística y el trabajo de los equipos científicos.

En 1992, un grupo de investigadores e ingenieros realizó los primeros intentos para introducir sensores de luz en el glaciar antártico.

El proyecto avanzó durante las siguientes décadas hasta que, cerca de 20 años después, IceCube registró neutrinos con características que convencieron a los científicos de que procedían de regiones distantes del universo.

El desarrollo del observatorio convirtió la idea de Halzen en una herramienta para explorar el cosmos mediante partículas que resultan extremadamente difíciles de detectar.

Cómo continúa la semana de los Premios Nobel 2026

El Nobel de Física fue el segundo premio anunciado esta semana, después del galardón de Medicina que recibió este lunes el estadounidense Karl Deisseroth junto con los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus trabajos pioneros en optogenética.

La agenda continuará este miércoles con el Premio Nobel de Química y el jueves con el de Literatura. El viernes se anunciará el Nobel de la Paz, mientras que el Premio de Economía se conocerá el próximo lunes.

Noticias relacionadas
Yanina Latorre, su hermana y su mamá Dora Caamaño.

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi

Modelos antiguos de celulares dejarán de ser compatibles con las nuevas versiones de WhatsApp

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares a partir de octubre

Alimentos como el yogurt aportan una buena cantidad de proteínas

Cinco alimentos con proteína para sumar a las comidas

La Puam de Anses se cobra mes a mes junto a las demás prestaciones

Anses: qué es la Puam y cuánto se cobra en octubre

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron al dueño de la agencia Rosario Motorsport, acusado de estafas

Detuvieron al dueño de la agencia Rosario Motorsport, acusado de estafas

Venden los departamentos  de la Villa Suramericana con financiación a 20 años

Venden los departamentos  de la Villa Suramericana con financiación a 20 años

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: exigencias y prohibiciones

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: exigencias y prohibiciones

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas en un partido en zona norte

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas en un partido en zona norte

Lo último

La muestra de fotoperiodismo de ARGRA llega este viernes a Rosario

La muestra de fotoperiodismo de ARGRA llega este viernes a Rosario

A qué hora juega la selección argentina y dónde ver el último partido de Messi

A qué hora juega la selección argentina y dónde ver el último partido de Messi

La despedida de Lionel Messi será a puro show: todos los detalles

La despedida de Lionel Messi será a puro show: todos los detalles

Investigan la muerte de un gendarme en su departamento de Echesortu

Según información preliminar, el efectivo se habría disparado con su arma reglamentaria tras un incidente de violencia de género con una mujer que sería trabajadora sexual

Investigan la muerte de un gendarme en su departamento de Echesortu
Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Por Nicolás Maggi
La Capital

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida
La ciudad

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Premio Nobel de Física 2026 para Francis Halze, reconocido por detectar neutrinos de alta energía
Información General

Premio Nobel de Física 2026 para Francis Halze, reconocido por detectar neutrinos de alta energía

Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un chico  en barrio Fontanarrosa
Policiales

Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un chico  en barrio Fontanarrosa

Clima y agro: las perspectivas para octubre y el seguimiento de El Niño

Por Vanessa Balchunas | Meteoróloga y ambientalista
Agro

Clima y agro: las perspectivas para octubre y el seguimiento de El Niño

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron al dueño de la agencia Rosario Motorsport, acusado de estafas

Detuvieron al dueño de la agencia Rosario Motorsport, acusado de estafas

Venden los departamentos  de la Villa Suramericana con financiación a 20 años

Venden los departamentos  de la Villa Suramericana con financiación a 20 años

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: exigencias y prohibiciones

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: exigencias y prohibiciones

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas en un partido en zona norte

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas en un partido en zona norte

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja

Ovación
La despedida de Lionel Messi será a puro show: todos los detalles
Ovación

La despedida de Lionel Messi será a puro show: todos los detalles

La despedida de Lionel Messi será a puro show: todos los detalles

La despedida de Lionel Messi será a puro show: todos los detalles

No te vayas campeón: se despide Messi, el más grande de todos los tiempos

No te vayas campeón: se despide Messi, el más grande de todos los tiempos

Jorge Almirón dijo que Central mereció el punto: No era lo que veníamos a buscar

Jorge Almirón dijo que Central mereció el punto: "No era lo que veníamos a buscar"

Policiales
Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un chico  en barrio Fontanarrosa
Policiales

Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un chico  en barrio Fontanarrosa

Investigan la muerte de un gendarme en su departamento de Echesortu

Investigan la muerte de un gendarme en su departamento de Echesortu

Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newells a la cancha

Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newell's a la cancha

Declararon contra dos asesinos en Rosario y rechazaron la recompensa

Declararon contra dos asesinos en Rosario y rechazaron la recompensa

La Ciudad
La muestra de fotoperiodismo de ARGRA llega este viernes a Rosario
La Ciudad

La muestra de fotoperiodismo de ARGRA llega este viernes a Rosario

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta por tormentas

El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta por tormentas

La estrategia de Unidos en la Legislatura para aprobar la nueva reforma en seguridad

Por Facundo Borrego
Política

La estrategia de Unidos en la Legislatura para aprobar la nueva reforma en seguridad

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: exigencias y prohibiciones
La Ciudad

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: exigencias y prohibiciones

Día no laborable por la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

Día no laborable por la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Estados Unidos reporta su peor brote de sarampión en 35 años
Información General

Estados Unidos reporta su peor brote de sarampión en 35 años

Peste neumónica en Rusia: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas
Salud

Peste neumónica en Rusia: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

Elecciones Maricarmen: Sánchez anunció que España tendrá comicios anticipados
El Mundo

Elecciones Maricarmen: Sánchez anunció que España tendrá comicios anticipados

Trece países ya se preparan para las guerras en el espacio
El Mundo

Trece países ya se preparan para las guerras en el espacio

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas en un partido en zona norte
Policiales

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas en un partido en zona norte

Un gracias gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa en el Monumento
La Ciudad

Un "gracias" gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa en el Monumento

La despedida de Messi: una historia repetida con reventa a precios obscenos
Ovación

La despedida de Messi: una historia repetida con reventa a precios obscenos

El partido despedida de Lionel Messi se proyectará en el Museo del Deporte
La Ciudad

El partido despedida de Lionel Messi se proyectará en el Museo del Deporte

Medvedev le pegó un pelotazo a un espectador y lo descalificaron
Ovación

Medvedev le pegó un pelotazo a un espectador y lo descalificaron

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca
Policiales

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Máximo Paz prepara una gran fiesta con Cuti Carabajal y Sergio Torres
La Región

Máximo Paz prepara una gran fiesta con Cuti Carabajal y Sergio Torres

Avanzan las reparaciones en rutas del sur de Santa Fe y la reconstrucción de la A012
La Región

Avanzan las reparaciones en rutas del sur de Santa Fe y la reconstrucción de la A012

Nobel de Medicina: tres científicos ganaron por sus estudios del cerebro
Información General

Nobel de Medicina: tres científicos ganaron por sus estudios del cerebro

Investigadoras rosarinas descubren un mecanismo de la fotosíntesis del maíz
Agro

Investigadoras rosarinas descubren un mecanismo de la fotosíntesis del maíz

A veinte años de la ESI, crecen los discursos de desinformación
Información General

A veinte años de la ESI, crecen los discursos de desinformación