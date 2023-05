El joven asesinado a machetazos en México tuvo un diálogo previo con el agresor

Mientras los familiares de Benjamín Gamond , el joven muerto en México por las heridas recibidas en un ataque con machete , terminaban los trámites de repatriación del cuerpo tras haber donado los órganos, la Justicia investiga qué fue lo que pasó el viernes pasado en las playas de Lagunas de Chacahua, en el estado de Oaxaca. Allí Cruz Irving Martínez Flores, un mexicano de 21 años, atacó a Benjamín y a sus dos amigos, Santiago Lastra y la novia de éste, Macarena González. Benjamín sufrió heridas gravísimas en el cráneo y murió este lunes, luego de ser trasladado desde el balneario a la Ciudad de México. Sus dos amigos recibieron heridas cortantes profundas y fracturas . Desde su cama de hospital, Macarena González contó a su familia que el agresor se lanzó sobre Benjamín al grito “¡A vos te mandaron!”. Según el relato de la chica, hubo contactos previos entre el agresor, detenido pocos minutos después del ataque, y el grupo de argentinos . Seguramente el “vos” fue agregado por la joven, dado que no se usa en México.

Macarena González, la novia de Sebastián, le aseguró a su mamá que, antes de empezar a pegarle con el machete a Gamond, el atacante gritó “¡A vos te mandaron!” . La madre de la joven, Fernanda González , le contó a Necochea Digital que los tres jóvenes habían conocido al agresor en la lancha que los llevó al balneario. “Venía con otras personas y estuvo hablando con ellos, les dijo que era instructor de surf. Ellos hablaron como con cualquier otra persona que se les acercaba y no lo vieron más. Cuando llegaron a la isla, él les dijo que era de ahí y que cualquier cosa que necesitaran saber iba a andar por la costa” , describió la mujer.

Fernanda González agregó que cuando fueron a comer, lo encontraron y Gamond se le acercó y le preguntó si sabía dónde podían comprar tablas de surf. “El tipo los miró como si no los conociera, como sacado; entonces Benja se fue y les dijo a los chicos: «Me habló raro, como si no me conociera»”.