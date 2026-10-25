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Elecciones en Brasil: a qué hora se conocerá el ganador del balotaje entre Lula y Bolsonaro

El Tribunal Superior Electoral comenzará a difundir los resultados oficiales este domingo a partir de las 17, hora argentina. El antecedente de 2022 permite estimar cuándo podría definirse la disputa presidencial.

25 de octubre 2026 · 16:26hs
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Balotaje en Brasil entre Lula y Bolsonaro. Los dos candidatos a presidente durante el reciente debate por TV.

Balotaje en Brasil entre Lula y Bolsonaro. Los dos candidatos a presidente durante el reciente debate por TV.

Brasil elige este domingo 25 de octubre a su próximo presidente en un balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La segunda vuelta enfrenta al actual mandatario, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), con el senador del Partido Liberal (PL), después de una primera vuelta en la que ninguno consiguió los votos necesarios para imponerse.

La atención estará puesta en el escrutinio, que en Brasil suele avanzar con rapidez gracias al sistema de votación electrónica. Los primeros resultados oficiales comenzarán a difundirse a partir de las 17, hora argentina, cuando cierre la votación en todo el territorio brasileño. Sin embargo, conocer al ganador llevará algunas horas más y dependerá de la diferencia de votos entre ambos candidatos.

Según el cronograma del Tribunal Superior Electoral (TSE), la votación se desarrolla entre las 8 y las 17, tomando como referencia el horario de Brasilia, que coincide con el de Argentina. Una vez finalizada la jornada, el organismo electoral queda habilitado para publicar los resultados parciales, que se actualizan a medida que se reciben los datos de las urnas electrónicas. Tribunal Superior Eleitoral+1

A qué hora se conocerá el ganador de las elecciones en Brasil

Aunque no existe un horario establecido para anunciar al próximo presidente, el antecedente del balotaje de 2022 permite estimar que el resultado podría definirse durante las primeras horas de la noche de este domingo.

En aquella elección, que enfrentó a Lula con el entonces presidente Jair Bolsonaro, la Justicia Electoral pudo determinar matemáticamente al ganador a las 19.58, cuando ya se había contabilizado aproximadamente el 98% de los votos. Es decir, apenas tres horas después del cierre de las urnas. Tribunal Superior Eleitoral+1

Para la segunda vuelta de 2026, las primeras cifras podrán consultarse desde las 17, mientras que a partir de las 18 se espera que el avance del recuento permita observar con mayor claridad la evolución de la disputa.

De todos modos, si la diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro resulta muy ajustada, la definición podría demorarse hasta que se haya escrutado una proporción suficiente de los votos. El TSE no fijó una hora límite para anunciar al vencedor. Exame+1

Cómo seguir en vivo los resultados del balotaje en Brasil

El Tribunal Superior Electoral (TSE) dispone de una plataforma digital que permite consultar los resultados oficiales a medida que avanza el escrutinio.

La información puede seguirse desde el portal oficial de resultados del TSE, donde se publican los votos obtenidos por cada candidato, el porcentaje de mesas escrutadas y los resultados por estados y municipios.

También está disponible la aplicación oficial Resultados, que permite consultar el recuento desde teléfonos celulares.

El sistema ofrece información sobre los votos válidos, los sufragios en blanco y nulos y la participación electoral, con actualizaciones durante toda la noche. Tribunal Superior Eleitoral+1

Cómo funciona el escrutinio electrónico en Brasil

Una de las particularidades de las elecciones brasileñas es la utilización de urnas electrónicas, un mecanismo que permite acelerar el conteo de votos y reducir los tiempos de espera.

Cada urna cuenta con un terminal para las autoridades electorales, que permite identificar y habilitar a los votantes, y otro destinado a los ciudadanos, donde se registra la elección mediante un teclado numérico.

Una vez finalizada la votación, cada urna genera un boletín con los resultados registrados. Esa información se transmite a la Justicia Electoral, que la procesa y la incorpora al sistema nacional de escrutinio.

De esta manera, el TSE puede difundir resultados parciales sin necesidad de esperar a que finalice el conteo de todas las mesas.

Cuántos votos necesitan Lula y Bolsonaro para ganar

A diferencia de la primera vuelta, en el balotaje participan únicamente los dos candidatos más votados. El ganador será quien obtenga más del 50% de los votos válidos, ya que los sufragios en blanco y nulos quedan excluidos del cálculo.

No se exige una diferencia mínima entre los candidatos: alcanza con obtener un voto válido más que el adversario.

El presidente que resulte elegido asumirá el próximo 5 de enero de 2027, de acuerdo con la reforma constitucional aprobada en Brasil en 2021, que modificó la fecha de inicio del mandato presidencial.

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