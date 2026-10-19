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La actividad metalúrgica cayó 3,3% durante septiembre

El sector acumula una contracción del 5,3% en 2026. La industria metalúrgica registró el menor uso de sus instalaciones para un septiembre desde 2016. En Santa Fe la producción retrocedió un 2,3% interanual

19 de octubre 2026 · 17:39hs
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Producción en jaque. Siete de los ocho sectores metalúrgicos relevados mostraron bajas interanuales durante julio.

Producción en jaque. Siete de los ocho sectores metalúrgicos relevados mostraron bajas interanuales durante julio.

La actividad metalúrgica registró una baja interanual de 3,3% en septiembre, según el último informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). Con respecto a agosto tuvo un incremento de 2,5%, sin embargo la cifra no compensa la fuerte caída del mes previo. El sector continúa operando en un piso históricamente bajo y acumula una contracción de 5,3% en lo que va de 2026.

El informe advierte que la utilización de la capacidad instalada continúa en sus niveles más bajos en términos históricos, se ubicó en 40,2% y de esta forma registró una caída de 4,3 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo. Este nivel configura el registro más bajo para un septiembre en la serie disponible desde 2016, explicaron desde Adimra.

Desde el punto de vista sectorial, el panorama continúa siendo contractivo. Fundición y carrocerías y remolques registraron las mayores caídas interanuales de septiembre (8,8% y 7,6%). En ambos rubros, las empresas destacan menor demanda, dificultades de financiamiento y competencia importada.

Bienes de capital cayó 4,4% interanual y 7,3% en el promedio de los últimos seis meses, sus fabricantes señalaron escasez de pedidos y contratos, vinculada en algunos casos a inversiones postergadas por sus clientes. Equipamiento Médico (3,3%), maquinaria agrícola (2,5%), equipos y aparatos eléctricos (2,3%), autopartes (1,9%) y otros productos de metal (1,3%) continuaron con retrocesos interanuales en su producción.

La producción metalúrgica registró caídas interanuales en todas las cadenas de destino correspondiendo las mayores caídas a consumo final con 6,2%, y alimentos y bebidas con una baja del 5,2%, cuyos proveedores describieron un bajo nivel de compras de los hogares y una menor demanda de equipos para ampliaciones o renovaciones industriales.

Por otra parte, construcción (-4,5%), automotriz (-3,9%) y agroindustria (-3,1%) también se contrajeron, aunque algunas empresas encontraron oportunidades comerciales que no alcanzaron para revertir los resultados negativos de esas cadenas.

La caída se extendió a los proveedores de petróleo y gas, con -3,3%, y energía eléctrica, con -3%, mientras que minería mostró la baja más acotada, de -1,9%. Entre los proveedores de petróleo y gas se reiteraron las referencias a falta de contratos y proyectos, así como a compras de equipos y componentes en el exterior, reseñó Adimra.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, señaló que “la actividad metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación" y apuntó que "la debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%, evidenciando las dificultades que atraviesan las empresas del sector”.

En ese sentido, agregó: “Argentina cuenta con activos productivos de enorme valor, construidos a lo largo de décadas de inversión, conocimiento y desarrollo tecnológico. En un contexto de anuncios de grandes proyectos de inversión, especialmente en energía y minería, sería un desperdicio no aprovechar estas capacidades para potenciar su desarrollo. Tenemos empresas, tecnología y recursos humanos preparados para integrarse a esas cadenas de valor. El desafío es lograr que las nuevas inversiones no sólo impulsen sectores estratégicos, sino que también traccionen a la industria nacional, multipliquen las oportunidades productivas y generen empleo de calidad en todo el país”.

Perspectivas empresarias

El informe de Adimra también señala que el 45,2% de las empresas no espera cambios durante los próximos tres meses. Si bien esta proporción disminuyó ligeramente respecto de agosto, sigue siendo la respuesta más frecuente y adquirió mayor peso en una perspectiva más amplia: su participación promedio en enero–septiembre de 2026 superó la de igual período de 2025

La caída también abarcó a las cinco provincias principales, con diferencias en la magnitud de los retrocesos y en el desempeño de sus rubros. Entre Ríos presentó la mayor caída interanual promedio con una baja del 5,5%, seguida por Córdoba con 4,6%; Buenos Aires con 3,7%; Santa Fe con 2,3%; y Mendoza con 1,1%.

La situación en Santa Fe

En Santa Fe las dificultades de bienes de capital y proveedores agroindustriales coexistieron con mejoras en algunas empresas de maquinaria agrícola, autopartes y servicios industriales, puntualizaron desde Adimra. Entre las dificultades mencionadas aparecen la menor demanda de equipos para proyectos de inversión y la pérdida de pedidos.

En Entre Ríos, las empresas consultadas señalaron retrocesos de actividad y reducción de ventas, mientras que sus perspectivas combinan la continuidad de los niveles actuales con expectativas de una mejora muy leve. Estas respuestas todavía no ofrecen elementos suficientes para anticipar una recuperación más extendida.

En Córdoba, la heterogeneidad se observó dentro de maquinaria agrícola y autopartes, donde los aumentos asociados a pedidos externos que describieron algunas empresas coexistieron con caídas en otras firmas.

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En Buenos Aires, la falta de proyectos y contratos señalada por fabricantes de bienes de capital se suma a la demanda insuficiente y la competencia importada que mencionaron empresas de equipos eléctricos y otros productos de metal. Dentro de ese escenario, los casos de mejor desempeño se vincularon con el desarrollo de productos y la ampliación de canales comerciales.

Aunque Mendoza mostró la caída promedio más acotada, las respuestas de las empresas consultadas reflejaron diferencias de desempeño tanto en bienes de capital como en otros productos de metal, con el caso de una firma que vinculó su mejora con la diversificación técnica.

El nivel de empleo, por su parte, que aportan las empresas del sector registra una caída interanual de 1,9% mientras que la comparación mensual prácticamente no mostró cambios.

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