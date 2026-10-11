Las exportaciones de ovoproductos alcanzaron su mayor valor en una década

Argentina exportó 2.580 toneladas por u$s 20,23 millones durante los primeros ocho meses del año. La mejora de los precios internacionales impulsó el crecimiento de una actividad con presencia en seis provincias. El lugar de Santa Fe

El desempeño cobra relevancia para Santa Fe, que integra, junto con Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Salta, el grupo de provincias donde se concentra la producción de huevos.

Las exportaciones argentinas de ovoproductos alcanzaron su mayor valor en una década y Santa Fe se posiciona entre las provincias que forman parte del entramado productivo de esta actividad agroindustrial. Entre enero y agosto de 2026, los envíos al exterior totalizaron 2.580 toneladas por más de u$s 20 millones, un 18% por encima del valor registrado en igual período del año pasado. La mejora estuvo impulsada principalmente por los precios de exportación, en un contexto de recuperación de mercados internacionales.

Las ventas externas alcanzaron los u$s 20,23 millones, el monto más elevado para los primeros ocho meses del año de los últimos diez años, según los datos fueron difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a partir de estadísticas de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El desempeño cobra relevancia para Santa Fe, que integra, junto con Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Salta, el grupo de provincias donde se concentra la producción de huevos. Se trata de una cadena que combina producción primaria, industrialización y comercialización, con impacto en la actividad económica y la generación de trabajo.

La participación santafesina se inscribe en una actividad que agrega valor a la producción agropecuaria mediante la elaboración de ingredientes destinados a distintas industrias alimentarias. Sin embargo, las estadísticas nacionales difundidas no precisan qué porcentaje de las exportaciones corresponde específicamente a Santa Fe.

Los mercados que impulsan las exportaciones

El crecimiento de las ventas externas estuvo acompañado por una fuerte concentración en cuatro destinos. Dinamarca, Japón, Austria y Chile absorbieron aproximadamente el 80% de los envíos argentinos de ovoproductos durante los primeros ocho meses del año.

El resto de las operaciones se distribuyó entre distintos mercados de Europa, Asia y América, entre ellos Macedonia del Norte, Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México.

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Esta diversificación resulta relevante para una actividad que busca consolidar su inserción internacional y ampliar las oportunidades comerciales para la producción agroindustrial argentina, precisaron desde el gobierno nacional.

Los ovoproductos comprenden diferentes derivados del huevo que atraviesan procesos industriales para facilitar su conservación, transporte y utilización como ingredientes. Entre los principales productos exportados por Argentina se encuentran el huevo entero, la yema y la albúmina en polvo.