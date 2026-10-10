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Búfalos: una alternativa productiva que busca crecer en el norte santafesino

Santa Fe participó del Congreso Internacional de Búfalos junto con criadores, investigadores y fabricantes de maquinaria. Se expuso el trabajo de las mesas productivas y el fortalecimiento de la faena en el norte provincial

10 de octubre 2026 · 06:15hs
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La Asociación de Productores de Búfalo de Santa Fe organiza degustaciones en busca de incrementar las ventas de carne frente al aumento de los cortes vacunos.

Foto: Instagram/@productoresbufalos.sfe.

La Asociación de Productores de Búfalo de Santa Fe organiza degustaciones en busca de incrementar las ventas de carne frente al aumento de los cortes vacunos.

La cría de búfalos gana espacio como una alternativa para diversificar la ganadería en el norte santafesino. Su adaptación a zonas bajas y humedales permite aprovechar ambientes con limitaciones para otras actividades, mientras que la producción de carne y leche abre oportunidades para agregar valor y llegar a nuevos mercados. Con ese horizonte, Santa Fe llevó al Congreso Internacional de Búfalos una propuesta que articula a productores, científicos e industriales.

El gobierno de Santa Fe participó entre el miércoles y el viernes del Congreso Internacional de Búfalos que se realizó en Ituzaingó, Corrientes. La presencia provincial respondió a una invitación del gobierno anfitrión y formó parte de una agenda de articulación regional con Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Misiones y Formosa, orientada a fortalecer esta actividad en el noreste y el centro del país.

La participación en el encuentro se enmarcó en la política de articulación público-privada que el Ministerio de Desarrollo Productivo viene impulsando en el territorio santafesino. En ese sentido, el ministro Gustavo Puccini explicó que “en Santa Fe implementamos más de 40 mesas productivas, en las que el sector público se reúne periódicamente con productores, representantes de la industria y el comercio, e integrantes del sistema científico para definir prioridades concretas y resolver cuellos de botella”.

El funcionario señaló que la Mesa de Búfalos es una expresión de ese esquema. La definió como “un espacio de diálogo permanente en el que todos los actores de la cadena acuerdan pautas sanitarias, genéticas y comerciales para aprovechar productivamente las zonas bajas y los humedales, generar valor agregado, arraigo y rentabilidad en las comunidades locales”.

Puccini también remarcó que el desarrollo del interior productivo requiere de un Estado que facilite la actividad. Antes del encuentro, había destacado que la participación en Corrientes reuniría a todos los eslabones de la cadena. “Cuando el Estado escucha y coordina con las instituciones intermedias, los resultados se aceleran y las inversiones encuentran un rumbo claro”, sostuvo.

La producción santafesina

Uno de los ejes de la propuesta santafesina fue el fortalecimiento del circuito de faena y procesamiento en el norte provincial. Este eslabón resulta estratégico para garantizar una escala regular de producción, trazabilidad e inocuidad, y para convertir las condiciones favorables de la cría de búfalos en zonas húmedas en una oferta de cortes de calidad con destino comercial.

La comitiva estuvo integrada por productores y autoridades de la Asociación Santafesina de Criadores de Búfalos. La propuesta incluyó la difusión de las características de esta carne frente a las actuales demandas de los consumidores: su valor nutricional, su perfil magro, el bajo contenido de grasa intramuscular y colesterol, y su aporte de hierro. Estos atributos abren oportunidades en carnicerías, cadenas minoristas y establecimientos gastronómicos, resaltaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

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La participación provincial también contempló aportes del sistema científico y del entramado industrial santafesino. La agenda incluyó estudios de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y del Conicet sobre las propiedades fisicoquímicas y el procesamiento de la leche de búfala, junto con adaptaciones tecnológicas de fabricantes locales para el manejo, el confinamiento y el ordeñe de los animales.

Asimismo, el programa contempló instancias de vinculación comercial con operadores cárnicos, distribuidores mayoristas y referentes gastronómicos. El objetivo fue favorecer el ingreso de cortes y subproductos santafesinos en nuevos canales de distribución, tanto masivos como especializados.

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