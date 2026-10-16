La obra "Tirria", con Diego Capusotto, vuelve a Rosario con su humor disparatado

La obra “Tirria” es una comedia negra que cuenta la historia de los Sobrado Alvear, familia patricia argentina venida a menos. Todos los veranos, los Sobrado Alvear fingen partir a Europa. Excepto Hilario, el fiel criado, nadie sabe su secreto: arruinados económicamente, pasarán los siguientes tres meses encerrados en los baúles que se arrumban en su mansión.

Protagonizada por Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd junto a un gran elenco (Juano Arana, Eva Capusotto, Galo Politti y Daniel Berbedés), dirigida por Carlos Branca, podrá verse nuevamente en Rosario. La cita es este viernes 16 de octubre, a las 21, en el Teatro La Comedia (Mitre 958).

“Es una obra de Lucas Nine y Nancy Giampaolo. Lucas Nine es un gran historietista argentino, un ilustrador espectacular que ha concebido esta obra como si fuéramos producto de un plumín delirante, como si fuéramos dibujos de un grotesco argentino y la verdad que eso le da a esta comedia negra un tono que hace posible cualquier dislate”, contó Rafael Spregelburd en diálogo con el programa “Una tarde perfecta” de LT8.

“Tirria” es también un homenaje a las comedias de teléfono blanco del viejo cine argentino, aunque se alimente de la tradición del grotesco. “Tirria” es un juego de máscaras, cine dentro del teatro, una comedia demoníaca que rescata el espíritu de una época para la que lo popular y la alta cultura no estaban necesariamente enfrentados.

Sobreviviendo exclusivamente a base de arroz con leche, los Sobrado Alvear se permiten paseos imaginarios por una Europa hecha de recuerdos. El atento mayordomo Hilario, “casi de la familia”, se ocupa de todo. Y nadie duda que será capaz de llegar a cualquier extremo para salvar el honor de la casa. ¿Podrán los Sobrado Alvear escapar de Hilario?

“Yo hago del padre de familia, un neurótico total. Es el peor padre de familia que me haya tocado interpretar jamás, pero en un momento tiene un rapto de conciencia y considera que es preferible decir la verdad que seguir viviendo en esa vergüenza. Ahí se enfrenta con todos, con su propia familia pero sobre todo con el mayordomo, el inquietante personaje de HIlario que hace Capusotto, que es curiosamente el primer espectador de esta farsa”, detalló el actor.

“Es decir, ¿para quién representan los Sobrado Alvear esa alcurnia que no tienen, una alcurnia bruta sin mucha cultura real? Para este desclasado que es el servicial Hilario, al que ni siquiera le pagan el sueldo, pero que necesita todavía creer que su sacrificio sirve para que los ricos sigan siendo más ricos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia”, agregó Spregelburd.

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El teatro y la voluntad de encuentro

El actor se refirió también a la gran respuesta del público que “Tirria” viene cosechando desde sus comienzos. “La obra se estrenó hace más de un año pero ya no la estamos haciendo más en Buenos Aires, la hacemos solamente en giras, y son giras bastante intensas por distintas provincias. En todos lados, se repite un hecho mucho más intenso que en Buenos Aires. En Buenos Aires la obra está arrinconada o catalogada dentro de lo que sería el teatro comercial de la calle Corrientes, de hecho estamos nominados muy orgullosamente a cinco premios Ace. Pero en las provincias pasa algo extraordinario que es que llega Capusotto y somos el circo itinerante con todo lo que eso significa”, narró con humor.

“Creo que la gente tiene muchas ganas de reunirse. El teatro por supuesto no acepta ningún tipo de virtualidad, es pura presencia, es hoy y es aquí. La gente nos espera a la salida, para el momento Capufoto, como decimos nosotros. Es muy gozoso porque es todo muy natural y verdaderamente cuerpo a cuerpo. Se ven las risas, lo bien que la pasa la gente y cuánto aplauden una obra realmente muy disparatada”, sumó Spregelburd.



"Pese a todas las crisis, la gente sigue respondiendo mucho al teatro. Sepamos que este gobierno y su forma de administrar la cultura están en guerra con las personas. Parece que de un tiempo a esta parte los artistas nos hemos vuelto enemigos del crecimiento económico porque estamos realizando nuestro sueño a costa de los impuestos. Todo eso es mentira, de acá a la China, y somos laburantes como cualquier otro. Es una guerra contra la cultura en todas sus formas, y creo que el sector más afectado ha sido el audiovisual. Por eso también es que muchísimo más teatro, porque los actores famosísimos que antes hacían televisión se están volcando al teatro como modo de vida. Así que la gente responde al teatro también porque es una forma de resistencia, independientemente de los contenidos", analizó el intérprete.

“Yo que en general no pertenezco al círculo del teatro comercial, no estoy acostumbrado a esto, a una función con 600 o 900 espectadores todos viendo lo mismo al mismo tiempo, que es un diálogo sobre la historia de la Argentina pero en un tono lúdico, que no pretende sacar ni moralejas ni dar lecciones de vida. Es como un juego, con toda la incorrección política que caracteriza el humor tan peculiar de Capusotto. Creo que está muy interpretado por los autores que han escrito la pieza un poco a su medida”, cerró.