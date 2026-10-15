Alfredo Casero llega a Rosario con "Cha Cha Cha 3.30 - Innovando para atrás"

“Cha Cha Cha” regresa al vivo con su identidad intacta: absurdo, incorrección, personajes, música y una manera única de observar la realidad. Alfredo Casero vuelve acompañado por una nueva troupe de actores y músicos para recuperar aquel espíritu que convirtió al ciclo en un fenómeno de culto, y traerlo al presente, en tiempos atravesados por las pantallas, los algoritmos y la inteligencia artificial. En Rosario, se presenta el próximo 5 de noviembre, a las 21, en el Teatro Astengo (Mitre 754).

“Cha Cha Cha nunca fue solamente un programa de televisión. Fue una manera de mirar el mundo, de entrar en la estupidez, en el absurdo, del que mandaba... Al que no le creíamos nada. Una contestación a la mentira. Movió algo para quedarse y fue el resultado de años de militares, isabelitas y miedo. Hoy vivimos frente a una enorme oleada digital. Yo la amo, y me mata”, dice Casero sobre hacer este espectáculo en este momento.

“Dentro de poco, será cada vez más difícil saber qué verdad y qué es mentira. Seremos curadores de lo que dejamos entrar a la cabeza. Por eso creo que lo humano va a empezar a valer cada vez más. La voz que sale del fondo de la garganta, el cuerpo de un actor, un músico tocando, el error, el sudor, la respiración, todo eso que pasa una sola vez y que no se puede repetir exactamente igual”, agrega el actor.

“Hay algo que sucede entre la materia y el azar que todavía no podemos controlar del todo. Y en el centro de todo está la risa. Y es una característica humana, mientras existamos, es química, no podés engañarla. Porque es química. Es una reacción física, una alteración, el resultado de un desorden tan humano que por un instante el cerebro no lo entiende. Entonces pasa algo extraordinario: una convulsión. Eso es lo que venimos a buscar. Y si usted esta noche logra esa convulsión, si en algún momento su cuerpo se ríe antes de que su cabeza pueda explicar por qué... Será para mí una de las más grandes alegrías”, cierra.

El elenco está completado por Alacrán, Diego Rivas, Lito Ming, Leo Raff, Flavio Gonzales, Javier Bacchetta, Alejandra Galitis, la voz y la belleza de Karen Yonashiro, y el maestro Humberto Spallina.