Guillermina Valdés se metió en la polémica por Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La mediática afirmó que desconoce los motivos de la ruptura y se desmarcó de posibles conflictos familiares

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de haber contraído matrimonio sigue dando que hablar. Las declaraciones de distintas personas del entorno de lo ex pareja, como la hija de Ortega o la supuesta tercera en discordia, van sumando piezas a una narrativa que todavía es un misterio. Esta vez, quien tomó el micrófono fue Guillermina Valdés, ex de Sebastián Ortega.

“Es complejo. ¿Quién soy yo para juzgar a Julieta? Cada uno hace lo que puede con sus emociones. Ni idea qué pasó. No estoy ni de un lado ni del otro”, aseguró la mediática. “He trabajado en los medios muchos años y cuando uno asume un movimiento de esas características, trae esas cosas lamentablemente”, agregó.

En este sentido, recordó el final de su relación con Sebastián, con quien tiene tres hijos. Las repercusiones de esa ruptura, ocurrida en 2011 después de trece años en pareja, se profundizaron cuando tiempo después Guillermina comenzó su relación con Marcelo Tinelli. “La pasé muy mal. Hoy que mis hijos son mayores de edad puedo empezar a articular lo terrible que fue mi separación de Sebastián Ortega” , subrayó.

“Escuché cosas que estaban lejos de la realidad. No me pude defender, así que fue muy difícil. Volví a tener comunicación con los Ortega cuando me separé de Marcelo, diez años después”, sumó Valdés.

Sin tomar partido explícito en la separación de Prandi y Ortega, la empresaria aseveró: “No tengo ninguna inclinación en particular, pero creo que los lugares de poder y el lugar del hombre es mucho más fuerte que el de la mujer”. La mediática se encargó también de correr del escenario a Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega y madre de sus hijos: “Es una mujer que quiere que sus hijos estén bien”.

Finalmente, se refirió a la forma que eligió Prandi de comunicar públicamente la separación: “No sé por qué hizo el comunicado Julieta”, cerró.