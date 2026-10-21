Fabián Gianola fue atropellado por un auto y debe ser operado: "Me revoleó por el aire"

El actor fue embestido por un vehículo a la salida de un shopping y sufrió una fractura expuesta en el brazo

Fabián Gianola vivió un gran susto el lunes pasado por la tarde. A la salida de un conocido shopping porteño, fue atropellado por un vehículo de alta gama y sufrió lesiones graves en el brazo, por las cuales deberá ser intervenido quirúrgicamente.

“Yo venía cruzando y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi dobló y me llevó puesto. Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire”, relató el actor.

“Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón, porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento. Me paré inmediatamente, junté mis cosas, me quedé parado en la vereda medio shockeado, pero no me bajó la presión, no me infarté. Puede pasar con esas situaciones de miedo, shockeantes”, agregó Gianola.

“El señor se quedó, llamó al SAME, llamó al 911. Después vino la policía, el SAME”, aclaró, respecto de la respuesta del conductor del auto en cuestión. “Hoy vi al cirujano y mañana me opero. Me van a poner una placa con tres tornillos. Ya se iniciaron las acciones legales con el seguro, naturales para este tipo de situaciones”, sumó.

A causa del accidente, Gianola deberá suspender funciones de la obra “Los 39 escalones”, que protagoniza junto a Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Carna Crivelli. Sin embargo, adelantó su voluntad de volver a los escenarios lo antes posible: “La función del miércoles y del jueves las tengo que suspender, pero el viernes espero estar ya para trabajar como pueda. Vamos a ver qué dice el médico también”.