La Capital | Zoom | Fabián Gianola

Fabián Gianola fue atropellado por un auto y debe ser operado: "Me revoleó por el aire"

El actor fue embestido por un vehículo a la salida de un shopping y sufrió una fractura expuesta en el brazo

21 de octubre 2026 · 11:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
El actor Fabián Gianola fue embestido por un auto de alta gama y deberá ser intervenido quirúrgicamente

El actor Fabián Gianola fue embestido por un auto de alta gama y deberá ser intervenido quirúrgicamente

Fabián Gianola vivió un gran susto el lunes pasado por la tarde. A la salida de un conocido shopping porteño, fue atropellado por un vehículo de alta gama y sufrió lesiones graves en el brazo, por las cuales deberá ser intervenido quirúrgicamente.

“Yo venía cruzando y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi dobló y me llevó puesto. Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire”, relató el actor.

“Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón, porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento. Me paré inmediatamente, junté mis cosas, me quedé parado en la vereda medio shockeado, pero no me bajó la presión, no me infarté. Puede pasar con esas situaciones de miedo, shockeantes”, agregó Gianola.

>> Leer más: Fabián Gianola demanda a la Asocación Argentina de Actores y Actrices por una cifra millonaria

“El señor se quedó, llamó al SAME, llamó al 911. Después vino la policía, el SAME”, aclaró, respecto de la respuesta del conductor del auto en cuestión. “Hoy vi al cirujano y mañana me opero. Me van a poner una placa con tres tornillos. Ya se iniciaron las acciones legales con el seguro, naturales para este tipo de situaciones”, sumó.

A causa del accidente, Gianola deberá suspender funciones de la obra “Los 39 escalones”, que protagoniza junto a Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Carna Crivelli. Sin embargo, adelantó su voluntad de volver a los escenarios lo antes posible: “La función del miércoles y del jueves las tengo que suspender, pero el viernes espero estar ya para trabajar como pueda. Vamos a ver qué dice el médico también”.

Noticias relacionadas
Maru Botana habló sobre su forma de degustar los platos en MasterChef, la cual generó críticas en redes

Maru Botana respondió a las críticas por sus degustaciones mínimas en "MasterChef"

Saula Benavente compartió el mensaje manuscrito que recibió de Robert de Niro tras la muerte de Luis Brandoni

La viuda de Luis Brandoni dio a conocer la carta que Robert De Niro le envió tras su muerte

Ben Affleck y Anna Kendrick protagonizan El contador, la película que Netflix sumó a su catálogo 

Netflix sumó una película de hace 10 años con Ben Affleck y Anna Kendrick

BTS, el grupo musical de K-pop, llegó a Argentina

BTS llegó a Argentina para sus tres shows: todos los detalles de su visita

Las más leídas

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Lo último

Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Gonzalo Rodríguez, de 32 años, había sido condenado a seis años y medio de prisión en la causa Los Patrones, primera condena por narcotráfico a Los Monos

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos
Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?
La Región

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta
Economía

"Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad
La Ciudad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores
Economía

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Las más leídas
Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Ovación
Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada
Ovación

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Jerónimo Gómez Mattar: Newells es mi vida y a este gol lo soñé siempre

Jerónimo Gómez Mattar: "Newell's es mi vida y a este gol lo soñé siempre"

Esgrima: Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel, dijo Franco Marchetti

Esgrima: "Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel", dijo Franco Marchetti

Policiales
Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta
Policiales

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes
La ciudad

Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

El Centro de Nutrición más innovador de la salud pública abre en el Centenario

El Centro de Nutrición más innovador de la salud pública abre en el Centenario

Hugo Yasky: Este programa económico se encamina al fracaso
Economía

Hugo Yasky: "Este programa económico se encamina al fracaso"

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica
Policiales

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno
Politica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes
La Ciudad

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades
Política

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo
Policiales

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro
El Mundo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen
Policiales

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido, cuestionó Kicillof
Política

"Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido", cuestionó Kicillof

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela
La Región

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán
La región

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán

Exsuboficial del Ejército de Rosario volvió a encadenarse por la salud de su esposa con cáncer
La Ciudad

Exsuboficial del Ejército de Rosario volvió a encadenarse por la salud de su esposa con cáncer

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque
Policiales

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque

Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía
Política

Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: El Estado tiene que garantizar los medicamentos
La Ciudad

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

Una familia rosarina necesitó más de $1,8 millón para no caer en la pobreza
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,8 millón para no caer en la pobreza

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años
Zoom

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

Diego Peretti se desmarcó de la presunta estafa de Hernán Casciari
Zoom

Diego Peretti se desmarcó de la presunta estafa de Hernán Casciari

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado
La Ciudad

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación
Salud

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación