Kevin Ortiz, un capitán todoterreno para Central

Faltan 5 minutos para que termine el partido ante Tigre. Central en desventaja, yendo con todos los caballitos de batalla al ataque, buscando arañar un punto en Victoria. Perderla significaría otro gol para el rival, que con un contraataque puede darle el golpe final al canalla. Pero no. A lo guapo, bancando la parada, luchando como un lugarteniente, está él: Kevin Ortiz. No brilla, hace un trabajo silencioso, a veces erra porque toma riesgos, pero la entrega no la negocia.

Pasó por San Lorenzo de Roldán, Matienzo de Pujato (el club que vio nacer al DT campeón del mundo Lionel Scaloni), después se fue a El Porvenir de San Jerónimo y en 2016 llegó a Sportsman de Roldán. En el medio se probó en Talleres de Córdoba y quedó, pero se volvió porque “extrañaba a la familia”. En 2018 pega la vuelta a El Porvenir y salta a primera con 16 años. Ese fue el camino de Kevin por las ligas del interior.

“No jugaba en reserva. Debuté en primera de titular casi de la nada misma. Tevez me convocó para ir a Victoria justo el mismo día que me habían puesto de titular en reserva. Después se me acerca uno de los ayudantes de Rivarola y me dijo que no iba a estar citado para jugar con ellos. No entendía nada en ese instante. Incluso pensé si me había mandado alguna macana, ja. El domingo Tevez me concentró para viajar a Buenos Aires. Nos reunió a todos y empezó a dar el equipo. Y de repente escuché que dijo mi apellido. No lo podía creer. Ahí nomás me dije «no, qué hago acá». No entendía nada’", relató Ortiz en una entrevista con Ovación de hace unos meses.

El pibe que Marita (la madre) llevaba en bicicleta a entrenar, llegó a primera. Y todo en muy poco tiempo. Hoy con apenas 22 años es el capitán de Central y una figura irreemplazable en el esquema de Russo. Con buenas y malas, pero es un jugador con tres características que no abundan en este fútbol: recuperación, juego y sacrificio.

“Me adapto a lo que me pida el entrenador. Pero en realidad me siento más seguro jugando atrás del resto de los volantes, cerca de los zagueros centrales. Me gusta recuperar y tocar rápido. Incluso siempre le digo a mis compañeros que yo me encargo de recuperar y pelear en el medio, y que ellos jueguen porque son los que saben, ja. Y así lo hice hasta agarrar más ritmo y confianza”, ahondó en detalles aquella vez.

Usó la palabra “pelear”. Una virtud que no todos tienen. Han pasado por Central varios volantes apáticos que se fueron tan rápido como llegaron, sin demostrar absolutamente nada en cancha. Menos aún honraron la camiseta. Una camiseta que no es para cualquiera. Los pibes a veces le terminan enseñando a los grandes. Hacía tiempo no se veía en Central un futbolista con la actitud de Ortiz. Puede gustar o no, errar más o menos, pero acá el eje de la cuestión es otro. Quizás haya que remontarse a la época de Damián Musto, salvando las características de juego entre ambos: uno es volante recuperador, el otro con más cualidades asociativas. Pero comparten el sacrificio dentro de la cancha.

Hoy es un baluarte para Russo. Lo demuestra adentro de la cancha y contagia a sus compañeros cuando la adversidad hace mella en el equipo. Traba al ras del suelo y con la cabeza, sin importar la altura del rival. Un capitán de tierra y aire.

Los números con la camiseta canalla

78902696.jpg Con el bicho. El juvenil pelea por vía aérea, en el triunfo frente a Argentinos en el debut. Virginia Benedetto/LA CAPITAL

Kevin Ortiz, roldanense, nacido el 18/09/2000, tuvo su formación en las ligas regionales ya que a Rosario Central llegó recién cuando tenía 18 años. Su carrera comenzó de chiquito en San Lorenzo de Roldán. Luego estuvo en Matienzo de Pujato. Después se fue a El Porvenir de San Jerónimo y en 2016 jugó en Sportsman de Roldán. Durante 2017 y 2018 regresé a El Porvenir.

Puso su firma en Central el 21/03/2019 pero solo en Rosarina. Recién fue fichado en AFA el 23/01/2020. Antes de la pandemia, solo pudo jugar en AFA, 15’ el 28/02/2020 en reserva de local ante Arsenal (3-2) cuando el Kily González lo mandó a la cancha en lugar de Gustavo Martín Parada.

Su segundo partido oficial en AFA fue recién luego del Covid-19, el 20/02/2021, con Fernando Lanzidei como DT, cuando la 4ª de Central venció 3 a 1 a Sarmiento en Junín. En aquel cotejo también ingresó desde el banco a los 50’ en reemplazo de Francisco Duré.

Tuvo poco rodaje entre 4ª y reserva antes de saltar a primera. En 4ª disputó 11 cotejos, todos con Lanzidei, (6 como titular). Mientras que en reserva actuó en 26 partidos (1 con Kily González, 5 con Adrián Dezotti, 18 con Germán Rivarola, 1 con Darío Fantasía y 1 con Lanzidei). Estuvo 11 partidos de titular y 15 veces ingresó desde el banco. Tampoco hizo goles.

O sea que entre 4ª y reserva en los 37 partidos que disputó fue titular en el 46% de ellos (17 veces) e ingresó en los restantes 20 cotejos. Su debut en primera fue el 11/02/2022 ante Arsenal (V). El resultado fue 1-1 y el Kily lo puso a los 86’ en lugar de Mateo Tanlongo. Con este DT solo jugó esos cuatro minutos en primera. Su segundo partido fue con Tevez, como titular, el 08/08/2022, en el 1-3 ante Tigre (V).

Lleva 19 cotejos en el círculo privilegiado (1 con el Kily, 16 con Tevez y 2 con Miguel Russo). Y a diferencia de lo que le pasó en inferiores y en reserva fue titular 18 veces ya que solo ingresó desde el banco en su debut ante Arsenal. El 08/09/2022, en la derrota 1-2 con Argentinos en La Paternal, convirtió su único gol en primera.