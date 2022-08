El bipolar Central, que se agranda ante los grandes

Si Central no hubiera tenido más malos momentos que buenos, Carlos Tevez hoy no sería el entrenador del equipo de Arroyito. Posiblemente hubiera continuado el Kily González o, en su defecto, se hubiese mantenido en el cargo Leandro Somoza. De igual forma, hay un comportamiento que no le es ajeno a ninguno de estos últimos técnicos y que tiene que ver con la irregularidad, tanto en el juego como en el resultado, aunque en la mayoría de los casos una cosa conlleve a la otra. Y este Central de Tevez no se anda con chiquitas en esto de un día mostrar una cara y al próximo partido exhibir otra. De allí la falta de consistencia en los resultados, que en definitiva es lo que casi siempre terminan marcando a un equipo. Por eso salta de actuaciones halagadoras visitando a equipos grandes, como el sábado ante San Lorenzo o antes frente a Boca e Independiente, y otras como las de Banfield, C. Córdoba o Tigre.