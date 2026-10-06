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El Monumental lucirá con un detalle especial para homenajear a Messi en su adiós a la selección

River decidió que los monitores de los pasillos y del anillo del estadio exhiban los mejores goles del "10" durante el partido de esta noche ante Benín

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

6 de octubre 2026 · 16:06hs
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Messi construyó marcas difíciles de equiparar: encabezó la tabla histórica de la selección argentina con 125 festejos.

Messi construyó marcas difíciles de equiparar: encabezó la tabla histórica de la selección argentina con 125 festejos.

La última función de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina contará con un detalle emotivo en los rincones del estadio Monumental. De cara al encuentro de este martes frente a Benín, las autoridades de River resolvieron alterar el contenido habitual de las pantallas que se encuentran en los pasillos internos del anillo de la cancha para proyectar un material exclusivo con las mejores conquistas del diez argentino.

La iniciativa audiovisual, pensada para acompañar el ingreso del público al recinto, comenzará a emitirse desde las 16, momento en el que se abrirán las puertas de los accesos generales, cuatro horas antes de que comience el partido.

De este modo, los pasillos que suelen reflejar postales de la historia millonaria se teñirán por completo de celeste y blanco para homenajear al astro rosarino.

>>Leer más: La despedida de Lionel Messi será a puro show: todos los detalles

Décadas de goles en la selección

El homenaje en las pantallas repasará los mejores momentos de una carrera internacional sin precedentes iniciada en agosto de 2005. A lo largo de más de dos décadas, Messi construyó marcas difíciles de equiparar: encabezó la tabla histórica de la selección argentina con 125 festejos y 68 asistencias en 207 partidos oficiales, superando por amplio margen la marca previa de Gabriel Omar Batistuta (54 gritos) y adueñándose del récord absoluto de cotejos disputados.

>>Leer más: Di María palpitó la despedida de Messi de la selección argentina: "Agradecerle de por vida"

El recorrido por las imágenes pondrá en valor los trofeos que tuvo el jugador del Inter Miami con la camiseta del combinado nacional, que incluye la conquista de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, además de las consagraciones formativas en el Mundial Sub 20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

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