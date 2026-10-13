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Lotería de Santa Fe sale a la calle con una campaña de prevención del juego problemático en menores

La segunda edición de “No Garpa” se presenta bajo el concepto “Apodos” y muestra cómo una apuesta puede convertirse en una deuda que “te cambia el nombre”

13 de octubre 2026 · 15:28hs
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Lotería de Santa Fe sale a la calle con una campaña de prevención del juego problemático en menores

Lotería de Santa Fe sale a la calle con una campaña de prevención del juego problemático en menores. Se trata de la segunda edición de "No Garpa", que se presenta bajo el concepto "Apodos" y muestra cómo una apuesta puede convertirse en una deuda que "te cambia el nombre". Atletas juveniles de seis disciplinas, convocados por sus federaciones, protagonizan el spot.

“Dame la que te presté”, “¿Cuándo me la devolvés?”, “Me seguís debiendo”. Esas frases aparecen estampadas en la espalda de las camisetas de jóvenes deportistas, en el lugar donde debería ir su nombre. Es la imagen central de la nueva etapa de No Garpa, la campaña con la que la Lotería de Santa Fe busca prevenir el juego problemático y las apuestas entre menores de edad.

Esta segunda edición se llama “Apodos” y tiene un mensaje central: “Que una deuda no te cambie el nombre”. La idea es mostrar algo que en muchos grupos de adolescentes ya resulta conocido. Cuando una apuesta se sale de control, deja una deuda, y con la deuda llega un rótulo que nadie eligió.

La campaña mantiene el tono y la identidad visual de la primera edición, que el público ya reconoce, y parte de una premisa sin matices: apostar no es un juego, y los menores de edad no pueden hacerlo.

>>Leer más: Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Un spot con atletas de seis disciplinas

La pieza principal es un spot audiovisual protagonizado por jóvenes atletas de fútbol, básquet, hockey, vóley, rugby y atletismo, seleccionados por sus respectivas federaciones. La estrategia se completa con carteles en la vía pública y contenidos en redes sociales que repiten la imagen de las camisetas con apodos.

Además, el organismo invita a los clubes a sumarse a la iniciativa y a comprometerse con la prevención dentro de sus propias instituciones.

“El mensaje de un par genera mayor receptividad”

Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe, explicó por qué eligieron a deportistas jóvenes como voceros. “Estamos muy agradecidos con los deportistas que se sumaron a la segunda edición de No Garpa. Su aporte es invalorable, porque desde el lugar que cada uno ocupa llegan a muchos otros jóvenes con un mensaje de cuidado y prevención sobre los riesgos de apostar siendo menor de edad y en entornos digitales ilegales”, afirmó.

“Creemos que el mensaje de un par siempre genera mayor receptividad en los jóvenes, y por eso tomamos la iniciativa de convocarlos”, agregó el funcionario.

Di Lena también destacó el papel de las federaciones, que hicieron de nexo entre la Lotería y los atletas. “Esta propuesta muestra el compromiso de abordaje interinstitucional frente a la problemática del juego compulsivo y las apuestas ilegales, y eso para el Gobierno de la Provincia de Santa Fe es digno de destacar”, sostuvo.

Diálogo y detección temprana

Con esta nueva etapa, el organismo provincial busca hacer visibles los riesgos del consumo problemático de apuestas. También quiere fomentar el diálogo y la escucha activa en familias, escuelas y clubes como herramientas para detectar a tiempo las situaciones de riesgo.

Dónde pedir ayuda

Cada pieza de la campaña termina con información sobre dónde pedir asistencia. En Santa Fe, quienes lo necesiten pueden comunicarse con la APRECOD (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones). Su Centro de Orientación y Atención ofrece escucha profesional, gratuita y confidencial a personas e instituciones de toda la provincia. Un equipo interdisciplinario brinda contención, orientación y acompañamiento en casos de juego problemático, ludopatía y otros consumos.

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