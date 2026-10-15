Se viene "Desafío Técnico", donde los jóvenes transforman ideas en soluciones para la comunidad

El presidente de Cidecon y el intendente de Villa Constitución hablaron sobre los alcances de Desafío Técnico

Este jueves se realizará una nueva edición del Desafío Técnico, una propuesta impulsada por Cámara Industrial del Departamento Constitución (Cidecon), la Municipalidad de Villa Constitución , instituciones educativas y empresas de la región , que busca vincular los conocimientos adquiridos en las aulas con las necesidades de la comunidad.

En esta oportunidad, estudiantes de cuatro escuelas técnicas del departamento Constitución presentarán proyectos tecnológicos pensados para resolver problemáticas concretas . La iniciativa articula educación, sector industrial y Municipio, y promueve la creatividad, el trabajo en equipo y la formación para el futuro laboral.

Durante todo el año, estudiantes de las escuelas técnicas participantes trabajaron en el desarrollo de un proyecto, con el acompañamiento de docentes , representantes del sector industrial y el Municipio. En esta edición, f ueron los propios jóvenes quienes eligieron la problemática a abordar.

La iniciativa consiste en un sistema de modernización y seguridad para la guarda de medios de transporte , principalmente bicicletas, con módulos que podrán utilizarse inicialmente en las instituciones educativas y que también podrían implementarse en otros espacios de la ciudad.

El presidente de Cidecon, Sebastián Pannocchia, destacó el valor del trabajo conjunto y la posibilidad de acercar a los jóvenes al mundo productivo, tanto para su futura inserción laboral como para el desarrollo de emprendimientos propios.

Por su parte, el intendente Jorge Berti remarcó la importancia de la formación técnica y el espíritu emprendedor. “La capacitación y la formación son las que van a hacer la diferencia”, sostuvo, y destacó que estos proyectos permiten a los estudiantes identificar necesidades, trabajar colectivamente y construir soluciones tecnológicas.

La jornada del jueves será el cierre de un año de trabajo. Los estudiantes expondrán sus proyectos ante el público y presentarán los desarrollos alcanzados, en una experiencia que busca fortalecer sus capacidades técnicas y demostrar cómo el conocimiento puede convertirse en respuestas concretas para la comunidad.

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