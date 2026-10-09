Refuerzan la capacitación de inspectores para consolidar la seguridad vial en Puerto San Martín

El municipio cerró otra formación y destacó la necesidad de mantener la capacitación permanente de los agentes para mejorar la calidad de los servicios públicos

La capacitación concluida esta semana se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a fortalecer las capacidades del Estado local.

La formación continua de los equipos encargados del control del tránsito y la seguridad vial volvió a ocupar un lugar central en la agenda de Puerto General San Martín. El pasado sábado, en el Centro Cultural Municipal Batalla Punta Quebracho, se realizó el acto de cierre del Curso de Profesionalización para Inspectores de Tránsito y Personal de Seguridad Vial , una iniciativa impulsada por el municipio con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes desarrollan tareas en contacto directo con la comunidad.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Carlos De Grandis, acompañado por funcionarios del Gabinete y representantes del Concejo Municipal. Durante el encuentro se puso en valor el compromiso de los agentes que participaron de la capacitación, así como la importancia de incorporar nuevas herramientas y conocimientos para responder a las exigencias que plantea una ciudad en permanente transformación.

Desde la administración local sostienen que la capacitación constituye uno de los pilares para mejorar la calidad de los servicios públicos. En ese sentido, remarcaron que la preparación técnica del personal permite optimizar los controles, fortalecer las tareas preventivas y brindar respuestas más eficaces ante situaciones vinculadas con la circulación vehicular y la seguridad de los vecinos.

La instancia formativa estuvo a cargo de Antonela Cerutti, quien recibió un reconocimiento por la tarea desarrollada durante el curso. Las autoridades destacaron el aporte realizado en la transmisión de conocimientos orientados a la actualización profesional del personal municipal.

Del acto también participaron la secretaria de Gobierno, Vanina Matassa; el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis; la concejal Joana Passoni y el secretario de Cultura y Educación, Sebastián Lezcano. La presencia de distintas áreas de la gestión buscó reflejar el carácter transversal que tienen las políticas vinculadas con la seguridad vial y la convivencia urbana.

La profesionalización de los inspectores aparece como una herramienta clave en un contexto en el que Puerto San Martín continúa ampliando su actividad económica y su dinámica urbana. El incremento de la circulación vehicular y el movimiento constante que generan las actividades productivas de la región exigen contar con personal capacitado para intervenir de manera eficiente, prevenir conflictos y promover conductas responsables en la vía pública.

En ese marco, desde el municipio consideran que la inversión en recursos humanos es tan importante como la ejecución de obras o la incorporación de equipamiento. La actualización permanente de conocimientos permite que los agentes puedan adaptarse a los cambios normativos, aplicar criterios uniformes de actuación y reforzar el vínculo con los ciudadanos a través de una tarea basada en la prevención y el servicio.

La capacitación concluida esta semana se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a fortalecer las capacidades del Estado local. Según señalaron desde la gestión municipal, el objetivo final es construir una ciudad más segura, ordenada y preparada para acompañar el crecimiento sostenido que viene registrando Puerto General San Martín, manteniendo como prioridad la protección de vecinos y visitantes.

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