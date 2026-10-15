Organizaciones sociales santafesinas se reunieron en Diputados por el proyecto de Emergencia en Violencia de Género

Solicitaron a la comisión de Género, Mujeres y Diversidades de la Cámara baja que se pronuncie para avanzar con la legislación dado el gran número de víctimas que ya registra 2026

Las organizaciones sociales exigen más y mejores politicas publicas especificas y la sanción de una ley de emergencia con recursos concretos e inmediatos para atender la gravedad de la situación. (Foto gentileza ATE Rosario)

Organizaciones feministas, sociales y sindicales, fueron recibidas por la comisión de Género , Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. El encuentro, pedido formalmente por el colectivo mencionado y suspendido en dos oportunidades por la imposibilidad de la comisión legislativa de poder reunirse , tuvo como objetivo solicitar dictámen del proyecto de Emergencia Provincial en Violencia de Género , "en el marco de la gravedad de una situación que ya registra 42 víctimas de femi(ni)cidio y 71 intentos sólo en este año".

Estuvieron presentes las diputadas Alejandra Ródenas y Rosana Bellatti, respectivamente, presidenta y vice de la comisión; también María del Rosario Mancini, Silvana Distéfano, Lionella Cattalini y Claudia Balagué autora del proyecto y ausentes Jimena Senn , Fernanda Castellani y Sonia Martonaro.

Las representantes de las organizaciones expresaron que es "de vital importancia que la Legislatura reconozca la grave situación que transitan mujeres y el colectivo de Lgtbiq+ santafesinas". Asimismo, relataron las "múltiples falencias y límites en el abordaje territorial de las violencias machistas que tienen gravitación en el aumento de las mismas".

La Comisión decidió declararse en asamblea permanente por cuanto expresaron que ingresarían nuevos proyectos , el del Ejecutivo -anunciado en la prensa hace mas de un mes pero no enviado a la Legislatura y otro proyecto legislativo sobre emergencia en violencias de género. Esta declaratoria de asamblea permanente implica que habrá reunión el 21 y 28 de octubre próximos.

El compromiso de las organizaciones sociales

"Nuestro compromiso, el de las organizaciones, es no cejar en exigir más y mejores politicas publicas especificas y la sanción de una ley de emergencia que implica volcar en los territorios recursos concretos e inmediatos para atender una violencia que no cesa, que nos cuesta vidas", expresaron en un comunicado de prensa.

De la reunión participaron representantes de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), de la Asamblea Ni una menos (Anum) Santa Fe; de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario en CTA autónoma; de Proyecto Generar; de la Colectiva Feminista "Se dice de mí" y de la Campaña por la Emergencia en violencia contra las mujeres de Santa Fe.

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