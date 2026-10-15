La Capital | La Región | organizaciones sociales

Organizaciones sociales santafesinas se reunieron en Diputados por el proyecto de Emergencia en Violencia de Género

Solicitaron a la comisión de Género, Mujeres y Diversidades de la Cámara baja que se pronuncie para avanzar con la legislación dado el gran número de víctimas que ya registra 2026

Ruth Oitana, para La Capital

Por Ruth Oitana, para La Capital

15 de octubre 2026 · 10:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las organizaciones sociales exigen más y mejores politicas publicas especificas y la sanción de una ley de emergencia con recursos concretos e inmediatos para atender la gravedad de la situación. (Foto gentileza ATE Rosario)

Las organizaciones sociales exigen más y mejores politicas publicas especificas y la sanción de una ley de emergencia con recursos concretos e inmediatos para atender la gravedad de la situación. (Foto gentileza ATE Rosario)
 (Foto gentileza ATE Rosario)

 (Foto gentileza ATE Rosario)
 (Foto gentileza ATE Rosario)

 (Foto gentileza ATE Rosario)
 (Foto gentileza ATE Rosario)

 (Foto gentileza ATE Rosario)

Organizaciones feministas, sociales y sindicales, fueron recibidas por la comisión de Género, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. El encuentro, pedido formalmente por el colectivo mencionado y suspendido en dos oportunidades por la imposibilidad de la comisión legislativa de poder reunirse , tuvo como objetivo solicitar dictámen del proyecto de Emergencia Provincial en Violencia de Género, "en el marco de la gravedad de una situación que ya registra 42 víctimas de femi(ni)cidio y 71 intentos sólo en este año".

Estuvieron presentes las diputadas Alejandra Ródenas y Rosana Bellatti, respectivamente, presidenta y vice de la comisión; también María del Rosario Mancini, Silvana Distéfano, Lionella Cattalini y Claudia Balagué autora del proyecto y ausentes Jimena Senn , Fernanda Castellani y Sonia Martonaro.

Emergencia

Las representantes de las organizaciones expresaron que es "de vital importancia que la Legislatura reconozca la grave situación que transitan mujeres y el colectivo de Lgtbiq+ santafesinas". Asimismo, relataron las "múltiples falencias y límites en el abordaje territorial de las violencias machistas que tienen gravitación en el aumento de las mismas".

La Comisión decidió declararse en asamblea permanente por cuanto expresaron que ingresarían nuevos proyectos , el del Ejecutivo -anunciado en la prensa hace mas de un mes pero no enviado a la Legislatura y otro proyecto legislativo sobre emergencia en violencias de género. Esta declaratoria de asamblea permanente implica que habrá reunión el 21 y 28 de octubre próximos.

El compromiso de las organizaciones sociales

"Nuestro compromiso, el de las organizaciones, es no cejar en exigir más y mejores politicas publicas especificas y la sanción de una ley de emergencia que implica volcar en los territorios recursos concretos e inmediatos para atender una violencia que no cesa, que nos cuesta vidas", expresaron en un comunicado de prensa.

De la reunión participaron representantes de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), de la Asamblea Ni una menos (Anum) Santa Fe; de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario en CTA autónoma; de Proyecto Generar; de la Colectiva Feminista "Se dice de mí" y de la Campaña por la Emergencia en violencia contra las mujeres de Santa Fe.

Leer más: Santa Fe ya registra 40 femicidios y la cifra supera el total de todo 2025

Noticias relacionadas
La actividad se enmarca en el trabajo que lleva adelante la gestión municipal para acompañar a las empresas que eligen Roldán para producir y fortalecer el desarrollo del entramado productivo de la ciudad, una de las prioridades que quedó plasmada en iniciativas como Roldán Produce.

Daniel Escalante recorrió seis empresas de Roldán para conocer sobre sus inversiones y proyectos para la ciudad

 “Una misma voz, un mismo espíritu”, es el slogan elegido para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Misa Criolla.

La Fiesta Nacional de la Misa Criolla celebrará sus 20 años con una nueva identidad

Berti sostuvo que el respeto por la diversidad debe ir acompañado de acciones concretas que permitan superar las desigualdades. 

El intendente de Villa Constitución llamó a construir una ciudad con más inclusión, respeto y solidaridad

Se trata de la cuarta y quinta unidad adquiridas por la actual gestión municipal, en el marco de las acciones destinadas a renovar y fortalecer la flota de transporte urbano y brindar mejores condiciones de traslado a los vecinos.

Roldán incorpora nuevos colectivos para fortalecer el transporte urbano

Las más leídas

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

Lo último

El papa León XIV continúa con su evolución según lo previsto por los médicos

El papa León XIV continúa con su evolución "según lo previsto" por los médicos

Marcha Federal Universitaria: el gobierno fijó nuevas pautas de auditoría en medio del reclamo

Marcha Federal Universitaria: el gobierno fijó nuevas pautas de auditoría en medio del reclamo

Los Martín Fierro de la Música debutaron con premio para Valentino Merlo

Los Martín Fierro de la Música debutaron con premio para Valentino Merlo

Marcha Federal Universitaria: el gobierno fijó nuevas pautas de auditoría en medio del reclamo

La resolución establece controles sobre el presupuesto, las contrataciones, el personal y el uso de fondos públicos en las universidades nacionales

Marcha Federal Universitaria: el gobierno fijó nuevas pautas de auditoría en medio del reclamo
Marcha Federal Universitaria en Rosario: dónde habrá cortes de tránsito
La ciudad

Marcha Federal Universitaria en Rosario: dónde habrá cortes de tránsito

Libreros independientes reclaman la emergencia en el sector por caídas en las ventas del 25%

Por Miguel Pisano
Ciudad

Libreros independientes reclaman la emergencia en el sector por caídas en las ventas del 25%

El hombre asesinado a balazos en zona sur había sido demorado horas antes del crimen
Policiales

El hombre asesinado a balazos en zona sur había sido demorado horas antes del crimen

Para blindar el DNU 70, el mileísmo soltó la Ley de Tierras con ayuda santafesina
Política

Para blindar el DNU 70, el mileísmo soltó la Ley de Tierras con ayuda santafesina

Violenta pelea familiar terminó con un hombre apuñalado en el cuello por su hijo
Policiales

Violenta pelea familiar terminó con un hombre apuñalado en el cuello por su hijo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Ovación
Lisandro Martínez aclaró sus dichos e insistió en la ambición de Manchester United
Ovación

Lisandro Martínez aclaró sus dichos e insistió en "la ambición" de Manchester United

Lisandro Martínez aclaró sus dichos e insistió en la ambición de Manchester United

Lisandro Martínez aclaró sus dichos e insistió en "la ambición" de Manchester United

Murió la fisicoculturista chilena Marianne Von Gierke a los 40 años

Murió la fisicoculturista chilena Marianne Von Gierke a los 40 años

Colapinto pidió frenar los mensajes de odio en redes: Tenemos que mejorar como sociedad

Colapinto pidió frenar los mensajes de odio en redes: "Tenemos que mejorar como sociedad"

Policiales
Violenta pelea familiar terminó con un hombre apuñalado en el cuello por su hijo
Policiales

Violenta pelea familiar terminó con un hombre apuñalado en el cuello por su hijo

El hombre asesinado a balazos en zona sur había sido demorado horas antes del crimen

El hombre asesinado a balazos en zona sur había sido demorado horas antes del crimen

Dos detenidos tras allanamientos por amenazas y lesiones

Dos detenidos tras allanamientos por amenazas y lesiones

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

La Ciudad
Marcha Federal Universitaria en Rosario: dónde habrá cortes de tránsito
La ciudad

Marcha Federal Universitaria en Rosario: dónde habrá cortes de tránsito

Libreros independientes reclaman la emergencia en el sector por caídas en las ventas del 25%

Libreros independientes reclaman la emergencia en el sector por caídas en las ventas del 25%

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

Central y Newells jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas
Ovación

Central y Newell's jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas

Acuamación de mascotas: la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Acuamación de mascotas: la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

La Bolsa cree que El Niño tendrá un impacto sectorizado en el campo
Economía

La Bolsa cree que El Niño tendrá un impacto "sectorizado" en el campo

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

Por Martín Stoianovich
Policiales

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país
Policiales

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

Consejo de la Magistratura: libertarios piden cambios en la selección de jueces

Por Mariano D'Arrigo
Política

Consejo de la Magistratura: libertarios piden cambios en la selección de jueces

La Corte y el Ministerio Público presentan planteos sobre reforma de seguridad
Política

La Corte y el Ministerio Público presentan planteos sobre reforma de seguridad

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales
La Ciudad

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales

Fin de un ícono turístico de Nueva York: prohibirán los carros tirados por caballos
Información general

Fin de un ícono turístico de Nueva York: prohibirán los carros tirados por caballos

El Salvador exporta el modelo Bukele: Costa Rica estrena una megacárcel
El Mundo

El Salvador exporta el "modelo Bukele": Costa Rica estrena una megacárcel

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio
Zoom

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto
La Ciudad

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan
Política

Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan

Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de depredador sexual implacable
Zoom

Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de "depredador sexual implacable"

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo privado en solo siete meses
Economía

Se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo privado en solo siete meses

Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe
Economía

Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?
La Ciudad

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

Femicidio de una rosarina en San Juan: afirman que buscan desviar la investigación
Policiales

Femicidio de una rosarina en San Juan: afirman que buscan desviar la investigación

Estudiantes de la UNR toman facultades: Somos una generación angustiada
La Ciudad

Estudiantes de la UNR toman facultades: "Somos una generación angustiada"