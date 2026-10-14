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La Fiesta Nacional de la Misa Criolla celebrará sus 20 años con una nueva identidad

El evento se desarrollará ente el 5 y el 6 de diciembre y durante la presentación del programa de la fiesta presentó el nuevo logotipo que identifica a la celebración

14 de octubre 2026 · 12:47hs
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 “Una misma voz

 “Una misma voz, un mismo espíritu”, es el slogan elegido para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Misa Criolla.
La Fiesta Nacional de la Misa Criolla celebrará sus 20 años con una nueva identidad

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La Fiesta Nacional de la Misa Criolla celebrará sus 20 años con una nueva identidad

El gobierno comunal de Timbúes dio a conocer las fechas establecidas para la 20° edición de la Fiesta Nacional de la Misa Criolla. El espectáculo será el sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026, y en esta ocasión en el marco de cumplirse dos décadas, presentaron el logo oficial que representará a la celebración.

La Fiesta Nacional de la Misa Criolla nació en Timbúes en 2006, en este evento la “Confluencia Coral Ariel Ramírez”, integrada por el Coro Comunal y el Coro Infanto-Juvenil de Timbúes, por el Coral de la Plaza de San Lorenzo y dirigida por el Maestro, Cristián Caselli, realiza la tradicional interpretación de la emblemática obra musical y religiosa del compositor Ariel Ramírez. Con el paso de los años, la celebración trascendió su origen para convertirse en una tradición profundamente vinculada con la identidad de Timbúes.

Una fiesta popular

El coro, el pesebre viviente, la danza, el folklore y la participación de artistas locales, regionales y de distintos puntos del país construyen cada edición como una experiencia colectiva.

Veinte años después, la Misa Criolla representa mucho más que un evento: es parte de la memoria, la cultura y el sentido de pertenencia de un pueblo.

La esencia de la Misa Criolla

La esencia de la Misa Criolla está en aquello que sucede cuando las personas se encuentran, se trata de una celebración atravesada por la fe, la música y la cultura popular argentina. La interpretación coral transmite espiritualidad y emoción; el pesebre viviente recupera el relato del nacimiento de Jesús; mientras que el folklore, la danza y los diferentes ritmos populares conectan la celebración con nuestras raíces.

El concepto que guía la nueva identidad de la fiesta nace de una idea simple y profundamente ligada a su historia: encontrarnos, busca representar la energía que aparece cuando una comunidad se reúne en torno a un mismo espíritu. El símbolo de Misa Criolla representa, de manera abstracta, a diferentes personas reunidas alrededor de un mismo centro.

Cada figura conserva su individualidad, pero es en la unión con las demás donde aparece un nuevo significado: un conjunto que se construye a partir del encuentro. En el centro, la contraforma da origen a la Estrella de Belén, símbolo de luz y guía. Su presencia representa la fe y la esperanza. De esta manera, el símbolo sintetiza dos ideas fundamentales de la identidad: la comunidad que se reúne y la luz que la une.

Además, se suma el texto: “Una misma voz, un mismo espíritu”, es el slogan elegido. “Una misma voz” representa al coro, a los artistas y a toda una comunidad que se encuentra a través de la música. “Un mismo espíritu” expresa aquello que los une: la fe, la esperanza, la tradición, la emoción y el sentido de pertenencia.

Por último cabe destacar que la Comuna de Timbúes invita a los vecinos de la región a seguir el nuevo instagram de la fiesta “Misa Criolla Timbúes”, en el que pronto se informará la grilla de artistas y diferentes actividades en el marco de una nueva edición.

>>Leer más: La Misa Criolla volvió a emocionar en Timbúes con una convocatoria histórica

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