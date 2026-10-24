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Inauguraron el jardín de infantes del barrio San Cayetano de Villa Constitución

El intendente Jorge Berti destacó la importancia de invertir en la primera infancia y "garantizar igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas"

24 de octubre 2026 · 10:30hs
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El jardín de Infantes del barrio San Cayetano suma un nuevo espacio educativo para unos 80 niños de Villa Constitución

El jardín de Infantes del barrio San Cayetano suma un nuevo espacio educativo para unos 80 niños de Villa Constitución
Inauguraron el jardín de infantes del barrio San Cayetano de Villa Constitución

Este viernes 23 de octubre quedó inaugurado el nuevo jardín de infantes del barrio San Cayetano, en Villa Constitución. La institución cuenta con instalaciones diseñadas para acompañar el aprendizaje, el juego y el desarrollo de las infancias, y representa una nueva incorporación a la infraestructura educativa pública de la ciudad para un cupo estimado en 80 niños.

El acto contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador provincial Germán Gia comino; el ministro de Educación de la Provincia, José Goity; el intendente Jorge Berti; concejales locales; Marta Rizo, representante de AMSAFE, y otras autoridades y miembros de la comunidad.

Durante su discurso, Berti destacó el significado de esta inauguración para las familias del barrio y puso el foco en el valor de la educación como herramienta para construir un futuro con más oportunidades.

Un jardín de infantes para brindar oportunidades

“Hoy no inauguramos solamente un edificio; hoy abrimos una puerta al futuro”, expresó el intendente. En ese sentido, señaló que el jardín será mucho más que una construcción: “Será un lugar de amor, de aprendizaje, de igualdad y de oportunidades”.

Asimismo, remarcó la importancia de garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a las mismas posibilidades, independientemente de su lugar de origen. “Porque ningún niño debe tener menos posibilidades por el lugar donde nació. Cada niño merece soñar, aprender y crecer con dignidad”, sostuvo.

Berti también agradeció a los trabajadores que participaron de la obra y a quienes, desde distintas áreas del Estado, hicieron posible su finalización. Además, destacó el compromiso del Gobierno provincial con Villa Constitución y el trabajo articulado con el senador y los distintos ministerios para impulsar obras destinadas al desarrollo de la ciudad.

Un edificio preparado para la educación inicial

El jardín está ubicado en la manzana delimitada por las calles 9 de Julio, Almafuerte, Lola Mora y Calle Pública 5. La obra demandó una inversión provincial superior a los 1.059 millones de pesos y los trabajos de terminación estuvieron a cargo de la empresa ICA SRL.

El establecimiento cuenta con 412 metros cuadrados cubiertos, 217 metros cuadrados semicubiertos y más de 1.000 metros cuadrados de espacios abiertos. Su capacidad está prevista para 80 niños y niñas de las salas de 3, 4 y 5 años.

Las instalaciones incluyen cuatro aulas con sanitarios propios, un Salón de Usos Múltiples (SUM), áreas administrativas, portería y sanitarios adaptados. También dispone de veredas perimetrales, recorridos accesibles y un sector de juegos infantiles con pisos antigolpes, que complementa los espacios destinados a las actividades pedagógicas y recreativas.

Estas instalaciones permitirán desarrollar las actividades educativas en un entorno preparado para acompañar los primeros años de escolaridad, una etapa fundamental para el aprendizaje, la socialización y el crecimiento de las infancias.

Construir futuro en el barrio

En otro tramo de su discurso, el intendente destacó el valor de la educación desde los primeros años de vida y su importancia para el desarrollo de la comunidad. “Invertir en la primera infancia es sembrar esperanza, y educar es construir el futuro desde el presente”, afirmó Berti, quien también expresó su deseo de que el jardín se convierta en un lugar de crecimiento, alegría y oportunidades para las familias del barrio.

“Que de estas aulas salgan niños felices, familias orgullosas y sueños que no conozcan límites”, manifestó.

Finalmente, agradeció al gobernador y a todas las personas que trabajaron para concretar el proyecto, y convocó a la comunidad a disfrutar y cuidar las nuevas instalaciones.

“¡Que este jardín sea el comienzo de muchas historias hermosas!”, expresó el intendente al cerrar sus palabras.

La inauguración del Jardín de Infantes del barrio San Cayetano suma un nuevo espacio educativo para Villa Constitución y reafirma la importancia de acompañar a las infancias desde sus primeros años, con infraestructura adecuada y oportunidades para aprender, crecer y construir un futuro mejor.

>>Leer más: Villa Constitución vuelve a mirar al río Paraná: puerto, inversiones y turismo fluvial

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