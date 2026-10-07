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Curso de gasista matriculado: oportunidad de formación y trabajo en el departamento San Martín

Piamonte, Cañada Rosquín y San Jorge serán sedes de una formación presencial y a distancia con certificado oficial que promueve el senador Esteban Motta

7 de octubre 2026 · 16:13hs
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El avance de dos frentes de obra de gas natural en la ruta 20 y en la ruta 34

El avance de dos frentes de obra de gas natural en la ruta 20 y en la ruta 34, dentro del departamento San Martín, abre la oportunidad laboral para los gasistas matriculados.

El avance de los gasoductos de las rutas 20 y 34 abre nuevas posibilidades laborales en el departamento San Martín. Con ese objetivo, se dictará un curso de gasista matriculado en San Jorge, Piamonte y Cañada Rosquín, con modalidad presencial y certificado oficial. La propuesta es promovida por el senador Esteban Motta.

En ese contexto, se abre la inscripción al curso de gasista matriculado, una propuesta especialmente vinculada al crecimiento que tendrá la demanda de profesionales a partir del avance de nuevos gasoductos y de las ampliaciones de las redes urbanas en las localidades que ya cuentan con el servicio.

Oportunidad en el departamento San Martín

“Es una gran oportunidad laboral para quienes están en este rubro ante la inminente llegada del gas natural a tantas localidades del departamento”, destacó el senador Motta.

Un aspecto central es que para realizar trabajos vinculados a las instalaciones de gas natural se requiere contar con matrícula habilitante, por lo que la capacitación representa una herramienta concreta para quienes ya trabajan en el rubro y para quienes buscan incorporar un nuevo oficio con posibilidades de inserción laboral.

Un curso para tres localidades

El curso tendrá instancias presenciales en San Jorge, Piamonte y Cañada Rosquín, con una modalidad que combina formación presencial y a distancia y que permitirá acceder a un certificado oficial.

Se dicta como una iniciativa del senador, con el acompañamiento del Ministerio de educación y en un trabajo conjunto con las autoridades de los Centros de Capacitación Laboral (Cecla) de las localidades.

De acuerdo al cronograma difundido el cursado en San Jorge comenzará en el Cecla 7 el martes 13 de octubre de 18.30 a 22.30. El miércoles 14, en los mismos horarios, se dictará en la extensión áulica del Cecla 7 de Cañada Rosquín, mientras que el 15 de octubre será el turno de Piamonte. Allí el cursado se dictará en el Cecla 94.

La inscripción se realiza a través de un link que se puede encontrar en las redes sociales de Municipios y comunas, y en la Casa del senado del departamento San Martín.

>>Leer más: Nueve localidades de los departamentos San Martín y Belgrano se incorporarán a la red de gas

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