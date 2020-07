Y apareció Branca y echó más leña al fuego

La pandemia le puso paños fríos a la política. Las urgencias que provocó la crisis sanitaria hizo que las diferencias entre cristinistas y macristas, la llamada “grieta”, quedaran en un segundo plano, pero no para siempre. El crimen del ex secretario de Cristina Fabián Gutiérrez desató una nueva tormenta. Diego Leuco se cruzó duramente con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y, poco después, el propio presidente Alberto Fernández retuiteó fragmentos de la charla con emojis de puños de boxeo. El periodista de TN lo acusó de “violento” en una carta que publicó en redes sociales y la tensión llegó al clímax. Justo en ese momento apareció Diego Brancatelli, el periodista K de “Intratables”, y disparó: “Diegoooo, no seas ridículo, por favor!!!”. Más leña al fuego.

Los partidos se ganan en la cancha

Samanta Casais se convirtió en la impensada estrella de la televisión del primer semestre del año. ¿Quién es? Si no la conoce, si no la sintió nombrar, si no le llegaron las esquirlas de sus múltiples escándalos, usted no se ha tomado la cuarentena en serio. Se trata de la ganadora de “Bake Off”, el reality de cocina que le robó el protagonismo de los domingos por la noche al mismísimo Jorge Lanata. Ganó, pero fue descalificada, porque mintió al asegurar que nunca había trabajado como pastelera profesional y lo había hecho. Así y todo, bien argenta, se arrogó el título. “Soy la ganadora, los partidos se ganan en la cancha”, disparó ayer en “Intratables”, y fue más allá: “Trabajé en un restaurante, pero no tenía nada que ver con la pastelería. Tengo pruebas”. ¿Se viene la demanda judicial?