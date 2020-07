Una pregunta que terminó en escándalo

Juana Viale quedó en el ojo de la tormenta en las últimas horas debido al fuerte comentario que hizo en el programa de su abuela, Mirtha Legrand, a quien se encuentra reemplazando en Canal Trece por la pandemia de coronavirus. Y es que en medio de una charla con sus invitados, la hija de Marcela Tinayre lanzó una inesperada pregunta al aire. “¿Termina el mandato?”, indagó haciendo referencia al presidente Alberto Fernández. Esto generó una ola de críticas en las redes sociales, más específicamente en Twitter, donde la joven fue Trending Topic (TT), ya que los cibernautas no le perdonaron su comentario. “Cuando vivís en una nube de pedos”, disparó Jorge Rial en la red social del pajarito. Otra de las personalidades que se manifestó fue la reconocida locutora Marcela Feudale. “Sí. Todos los gobiernos democráticos deben terminar sus mandatos. Eso se llama democracia. Próxima pregunta…”, disparó la integrante de ShowMatch, sumándose a las críticas hacia la conductora. “Darle entidad a Juana Viale como periodista es una vergüenza. Lamentablemente lleva el ADN golpista de su abuela”, “Juana Viale no conoce la dimensión de lo que dijo porque no sabe nada de nada. Se crió, creció y se desarrolló en un ambiente donde era muy normal decir con total impunidad que un gobierno podría no llegar a término”, dispararon otros cibernautas. Lo cierto es que 48 horas después del escándalo, Juana Viale pidió disculpas por el desafortunado mensaje que deslizó desde la pantalla. “Nada más ajeno a mi persona incitar a la violencia o a pensamientos golpistas”, intentó aclarar en un mensaje en Twitter. “Pido disculpas si me expresé de manera incorrecta”, agregó la conductora.