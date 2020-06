Un nuevo mamporro al sistema nacional de inteligencia

La detención de Alan Ruiz es un duro golpe para el controvertido sistema de inteligencia argentina. Este ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que comandaba Gustavo Arribas durante el gobierno de Mauricio Macri es el primer detenido de esa etapa del espionaje argentino que está bajo sospecha de hacer seguimientos de una abultada nómina de dirigentes políticos, incluso de Juntos para el Cambio, al igual que gremialistas jueces, referentes sociales y de la Iglesia y periodistas. Ruiz parecía intuir ya en los últimos días que no coronaría una buena semana. Lo habían citado el viernes a concurrir a la Comisión Bicameral del Congreso que investiga estas actividades poco defendibles (ya que está prohibida la inteligencia interna por motivos ideológicos o políticos) pero no se presentó alegando problemas de salud aunque sin presentar certificado médico. El juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge lo indagará en el marco de un incidente opaco ocurrido en agosto de 2018 cuando tres personas fueron detectadas en un auto frente a la sede del Instituto Patria que conduce Cristina Fernandez de Kirchner, en la idea de que este hombre del riñón de Patricia Bullrich comandaba al trío de mirones. El juez también también enfoca a Susana Martinengo, funcionaria que tenía despacho próximo al de

Macri, a quien Ruiz visitaba con frecuencia. Lo que cree Villena es que de este dispositivo de espionaje ilícito reportaba al ex presidente. Entre los que aparecen como investigados, en un legajo que encontró la actual jefa de la AFI, Cristina Camaño, figuran 88 personas de distinto color político y diversas áreas de competencia. Entre ellos Oscar Parrili, Mario Negri y Ernesto Sanz.