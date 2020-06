Ni Nostradamus sabe cuándo se van a entregar los Magazine

La Academia no dudó y tomó la decisión sin pensarlo dos veces: postergó la entrega de los Oscar. La ceremonia ya no se hará, como es tradición, a fines de febrero, sino el 25 de abril, debido a la pandemia de Covid-19. No le quedaba otra, la industria está parada, sin rodajes, con los cines cerrados y los estrenos aplazados sin fecha. Aptra es más optimista, vaya uno a saber por qué, pero confía que la fiesta mayor de la radio y la televisión argentina se haga en agosto, una vez que pase el pico de contagios en el Amba. Así lo reveló Luis Ventura, titular de la entidad, quien ya empezó a moverse para poner en marcha la pesada maquinaria que mueve la celebración. La gran duda es qué va pasar en Rosario con los Magazine. El galardón, que el año pasado celebró sus Bodas de Perlas tirando la casa por la ventana, distingue el esfuerzo de los hacedores locales y también de figuras nacionales y es uno de los acontecimientos más esperados por la farándula rosarina. Está previsto para el 6 de octubre, y ya tiene reservada la fecha en el Metropolitano, pero si se va a poder hacer es un misterio. “No soy Nostradamus”, deslizó enigmático su mentor, Charlie Bermejo, quien, a pesar de no conocer el futuro, ya mandó a entallar el smoking, porque la cuarentena a su figura le sentó de maravillas.