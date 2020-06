Mitos y leyendas de Garganta Profunda

Para los periodistas que peinan canas, “Todos los hombres del presidente”, el filme sobre el Caso Watergate con Robert Redford y Dustin Hoffman, tuvo una gran influencia. Todos soñaron con contar con una Garganta Profunda en las entrañas del poder que le permita tumbar un presidente, como allá lejos y hace tiempo hicieron los cronistas de The Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein con Richard Nixon. Para la mayoría, no fue más que una fantasía, una asignatura pendiente. Cuando Luis Majul reveló las picantes escuchas de Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli contó una historia de película. El mismo lo reconoció. “La manera en la que yo las conseguí es cinematográfica, porque a la persona que me la dejó jamás la vi. Fue horas antes de que comenzara mi temporada en La Red corriendo por Palermo un domingo”, contó en 2018. Aprovechando el aluvión de runners que invadieron los bosques de Palermo, Diego Brancatelli recordó la historia. “Hoy se le hubiese complicado a Majul encontrarse con el que le dió las escuchas ilegales (?)”, disparó en Twitter. Y siguió: “Con la cantidad de ‘runners’ que salieron hoy a la calle, en los próximos JJ.OO. tenemos que sacar más medallas que Jamaica o Kenia”, deslizó irónico. Está claro, en tiempos del Caso Watergate no había Twitter, sí, espías, esos hubo siempre.