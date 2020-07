La última de un busca chances de la política

En el rubro de buscavidas de la política pocos quedarán delante de José Bonacci, un dirigente rosarino que tiene 20 años como fabricante de opciones para candidatos, ya sea craneando postulantes o facilitando sellos de su invención para promoverlos. Ahora Bonacci, que fue concejal de Rosario por el peronismo entre 2001 y 2005, dio a conocer que desde Unite, el partido que preside a nivel nacional, le ofrecieron una candidatura a Cinthia Fernández, que ha ganado visibilidad trabajando como panelista en programas de chimentos, actriz y vedette. La semana pasada a los correos de diversos medios llegó un mensaje donde Bonacci señalaba que su partido trabaja para consolidar a Unite como fuerza política de la provincia de Buenos Aires y que por eso “tuvimos una conversación preliminar con la ciudadana Cinthia Fernández”. Párrafos abajo el texto indicaba: “Nuestro partido cree además que el candidato a diputado debe decir lo que piensa, debe tener decisión y jugarse por sus ideas. Cinthia tiene esos requisitos. No solo el derecho a ser candidata, sino la obligación de hacer oír su voz”. Los que se sonrían con el envión a la ex pareja del empresario rosarino Martín Baclini deberían meditar sobre las creaciones de Bonacci. Fue él quien promovió a Amalia Granata, que con 300 mil votos lideró una lista que colocó siete diputados en Santa Fe. Y quien le dio su sello para que se postularan a José Luis Espert o Jorge Boasso cuando tuvieron problemas de urgencia para anotar los suyos. No será una rareza que prospere una vez más un tiro de Bonacci, quien el año pasado definió así sus medios de vida en una entrevista. “Tengo una FM, una AM, una remisería y un partido político”.