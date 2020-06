La lección de vida que dejó Saramago en su desembarco en Rosario

Parece que fue ayer, pero no, pasaron diez años ya de aquel 18 de junio de 2010 en que murió José Saramago. Tenía 87 años, una obra sobrecogedora y una personalidad severa, de lejos, pero entrañable, cara a cara. Quedó claro la mañana calurosa de noviembre en que visitó el Normal Nº 2, sí, acá, en el salón de actos de la escuela de Córdoba y Balcarce para entregar los premios de un concurso de cuentos para chicos. Ya había ganado el Nobel de Literatura, ya había escrito “El ensayo para la ceguera” y ya se había instalado en Lías, en la encantadora isla de Lanzarote. Más que un escritor de renombre, era un prócer y así y todo dio una lección de humildad, frente a 60 chicos y sus maestras, en la cálida intimidad del salón de actos. “Escuchaba el Himno Nacional Argentino y me preguntaba si durante la dictadura se seguía cantando -dijo-. Y como sé que fue así pensé que hay que tener mucho cuidado con las palabras. Porque en ese tiempo, la palabra libertad tenía dos sentidos: para ellos era libertad para matar y para torturar. Los que contra ellos luchaban la usaban para resistir, para salvar la dignidad del pueblo argentino. Las palabras no son ni inocentes ni impunes. Hay que tener muchísimo cuidado con ellas”. Hablo con calma, pausadamente, como un abuelo empeñado en dejar una enseñanza a los nietos. Pero no se calló nada: “Por favor no repitan las palabras por inercia, porque eso es mortal. No inmediatamente en el cuerpo pero sí en el espíritu. Pensamos con palabras y tanto mejor pensamos cuanto más palabras dominamos y sentimos”. Una maravilla más que le regaló a la ciudad el Congreso de la Lengua.