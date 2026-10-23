Las fuerzas de seguridad alejan a las personas del lugar donde se derrumbó un edificio de varias plantas en Nairobi, Kenia, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Brian Inganga)
En esta foto tomada con un teléfono inteligente, Petar Pero Tubic aparece sentado junto a sus osas domesticadas, Masa (a la derecha) y Ljiubica, en el monte Ozren, cerca de la ciudad de Doboj, en Bosnia, el domingo 18 de octubre de 2026. (Foto AP/Eldar Emric)
Un militar ayuda a un soldado que regresa del cautiverio en Rusia, durante un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania en un lugar no revelado, Ucrania, viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Maria Yurkian)
Un graduado coloca las hombreras a un joven cadete durante la ceremonia de iniciación en un liceo de cadetes en Kiev, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Alumnas y cadetes bailan durante la ceremonia de iniciación en un liceo de cadetes en Kiev, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Miembros de las fuerzas armadas y sus familias observan mientras son recibidos por el presidente Donald Trump en el jardín sur de la Casa Blanca, el jueves 22 de octubre de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Tyrese Maxey (0), de los Philadelphia 76ers, se eleva para realizar un tiro ante la presencia de Donovan Mitchell (45), de los Cleveland Cavaliers, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA el jueves 22 de octubre de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum)
Esta imagen, difundida por MUBI, muestra a Sofia Coppola (en el centro) junto a los actores Jason Schwartzman (a la izquierda) y Kirsten Dunst en el set de «Marie Antoinette». (Sofia Coppola/MUBI vía AP)
Equipos de rescate trabajan en el tejado de un edificio dañado tras un ataque aéreo ruso en Járkiv, Ucrania, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)
Modelos esperan entre bastidores antes del desfile de la gala Atypic Beauty —un evento que promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad— en Bucarest, Rumanía, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)
Las fuerzas de seguridad y la defensa civil trabajan tras el derrumbe de un edificio de varias plantas en Nairobi, Kenia, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Brian Inganga)
Bomberos extinguen un incendio tras un ataque aéreo ruso en Járkiv, Ucrania, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)
Familiares de sirios presuntamente detenidos por fuerzas israelíes en la provincia de Quneitra —adyacente a los Altos del Golán, bajo ocupación israelí— participan en una protesta frente a un edificio de las Naciones Unidas en Damasco, Siria, el viernes 23 de octubre de 2026, para exigir su liberación y denunciar las incursiones israelíes en territorio sirio.
Peregrinos rezan ante la Kaaba, el lugar más sagrado del islam, en la Gran Mezquita de la ciudad santa musulmana de La Meca, Arabia Saudita, durante la peregrinación menor —conocida como Umrah—, la cual puede realizarse en cualquier época del año; viernes, 23 de octubre de 2026. (Foto AP)
Peregrinos rezan ante la Kaaba, el lugar más sagrado del islam, en la Gran Mezquita de la ciudad santa musulmana de La Meca, Arabia Saudita, durante la peregrinación menor —conocida como Umrah—, la cual puede realizarse en cualquier época del año; viernes, 23 de octubre de 2026. (Foto AP)