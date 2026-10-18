La Capital | Economía | desempleo

La prestación por desempleo creció casi un 30% en nueve meses

Entre enero y septiembre 145.004 trabajadores comenzaron a cobrar la prestación. Industria, comercio y construcción concentraron la mayor cantidad de casos, mientras el haber promedio perdió frente a la inflación

18 de octubre 2026 · 19:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
Entre enero y septiembre se despidieron sin causa a 145.004 trabajadores registrados.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Entre enero y septiembre se despidieron sin causa a 145.004 trabajadores registrados.

La pérdida de empleos registrados en la industria, el comercio y la construcción impulsó un aumento cercano al 30% del seguro por desempleo, en un contexto donde el haber promedio queda relegado ante el costo de vida.

Entre enero y septiembre de 2026, un total de 145.004 trabajadores registrados despedidos sin justa causa comenzaron a cobrar la Prestación por Desempleo de la Seguridad Social, según reflejan datos oficiales.

Esta cifra marca un incremento del 29,4% en comparación con las 112.056 altas contabilizadas en el mismo período de 2025. El impacto laboral se concentró principalmente en tres sectores clave: la industria lideró con 35.922 casos, seguida por el comercio con 32.928 y la construcción con 21.663.

Al considerar las altas y las bajas por reincorporación laboral o agotamiento del beneficio, un total de 127.613 personas percibieron esta prestación en septiembre. El cobro promedio alcanzó los $325.368, lo que representa una suba interanual del 18,7% respecto de los $274.324 de un año atrás. Sin embargo, este ajuste del haber quedó significativamente por debajo de la inflación interanual del 33,4%.

La situación en Santa Fe

El perfil de los beneficiarios en septiembre muestra que 86.288 son varones y 41.325 son mujeres. En cuanto a la localización geográfica, la provincia de Buenos Aires encabeza la nómina con 54.936 receptores, seguida por Santa Fe con 9.698, Córdoba con 9.658 y la Ciudad de Buenos Aires con 9.029.

>> Leer más: Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes

En el acumulado de los últimos dos años y nueve meses correspondientes a la administración de Javier Milei, la suma de altas alcanzó las 473.186 prestaciones (174.335 en 2024, 153.847 en 2025 y 145.004 hasta septiembre de 2026). Este volumen representa un salto respecto a los registros de años anteriores, cuando se contabilizaron 108.942 altas en 2023 y 86.268 en 2022.

El derecho

El derecho a percibir este seguro abarca a empleados en relación de dependencia amparados por la Ley 24.013 de Contrato de Trabajo desvinculados sin justa causa, por fin de contrato o por causas externas.

Para acceder, se exige contar con al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido. Para trabajadores eventuales o de temporada, el requisito es poseer menos de 12 meses trabajados en el trienio y más de 90 días en el último año.

El beneficio se otorga por un período de hasta 12 meses, con 6 meses adicionales para mayores de 45 años, en un esquema descendente: se percibe el 100% los primeros 4 meses, el 80% entre el quinto y el octavo mes, y el 70% entre el noveno y el duodécimo mes. Durante este lapso, los beneficiarios conservan la cobertura de obra social, asignaciones familiares y el cómputo del tiempo para la antigüedad jubilatoria.

Pese a que en 2023 el Consejo del Salario Mínimo estableció que la prestación debía equivaler al 75% de la mejor remuneración habitual de los 6 meses previos, la resolución fijó un piso del 50% y un tope del 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente.

Noticias relacionadas
Impulsada por Vaca Muerta, la Región Sur creció 6,9% interanual.

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas

Apenas un 9,8% de los argentinos cuenta con capacidad de ahorro.

Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes

Ventas en jaque. El ticket promedio fue de $ 63.197, con priorización de artículos de menor valor.

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4%

bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

Las más leídas

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Lo último

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas

La prestación por desempleo creció casi un 30% en nueve meses

La prestación por desempleo creció casi un 30% en nueve meses

Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Las víctimas estaban junto a un Renault 9 detenido sobre la ruta 65, entre Monje y Díaz, a 80 kilómetros de Rosario. Dos de los fallecidos eran hermanos de 26 y 29 años.
Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
Una diputada de Milei eligió el Día de la Lealtad Peronista para casarse en Rosario y reunió a dirigentes libertarios
Política

Una diputada de Milei eligió el Día de la Lealtad Peronista para casarse en Rosario y reunió a dirigentes libertarios

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027
Información General

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre
Economía

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

Argentino de Rosario le ganó por penales a Muñiz y dio el primer paso para evitar la desafiliación

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino de Rosario le ganó por penales a Muñiz y dio el primer paso para evitar la desafiliación

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo
Información General

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo

Las más leídas
El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Ovación
Argentino de Rosario le ganó por penales a Muñiz y dio el primer paso para evitar la desafiliación

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino de Rosario le ganó por penales a Muñiz y dio el primer paso para evitar la desafiliación

Argentino de Rosario le ganó por penales a Muñiz y dio el primer paso para evitar la desafiliación

Argentino de Rosario le ganó por penales a Muñiz y dio el primer paso para evitar la desafiliación

Newells vs. Central Córdoba por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Central Córdoba por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El anillo central fue propiedad de un Alan Rodríguez que resultó una gran rueda de auxilio

El anillo central fue propiedad de un Alan Rodríguez que resultó una gran rueda de auxilio

Policiales
Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
Policiales

Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

La Ciudad
Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas
La Ciudad

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro
Agro

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones
La Ciudad

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores
La Ciudad

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
La Ciudad

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso
Policiales

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad
Política

Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas
La Región

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23
Política

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: El justicialismo es otra cosa
Política

José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: "El justicialismo es otra cosa"

Un proyecto salió mal: Casciari rompió el silencio tras ser denunciado
Zoom

"Un proyecto salió mal": Casciari rompió el silencio tras ser denunciado

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina
Información general

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina

Más de la mitad de los comercios de Rosario perdió ventas en el último trimestre

Por Matías Petisce
La Ciudad

Más de la mitad de los comercios de Rosario perdió ventas en el último trimestre

Producir y demostrar: el desafío ambiental del agro argentino

Por Patricia Martino
Agro

Producir y demostrar: el desafío ambiental del agro argentino

El papa León XIV recibió el alta y vuelve al Vaticano tras la cirugía por cáncer
Información general

El papa León XIV recibió el alta y vuelve al Vaticano tras la cirugía por cáncer

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja
Policiales

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta