La intervención oficial logró poner algún freno a la corrida del dólar

La jornada dejó como saldo a un Banco Central vendedor por u$s 49 millones. De ese modo cortó cuatro ruedas consecutivas con saldo positivo y achicó a u$s 187 millones el resultado positivo de abril. En el sector agropecuario sigue la puja por los pesos y las liquidaciones por el Dólar Soja III vienen lentas. Ayer fueron u$s 35 millones.