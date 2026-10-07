¿Por qué los raperos estadounidenses no paran de nombrar a Manu Ginóbili?

De Drake a Playboi Carti, distintos referentes del hip-hop mencionaron a Manu Ginóbili en sus canciones para hablar de talento, habilidad y hasta su calvicie

Manu Ginóbili trascendió hace tiempo las fronteras del básquet. El bahiense, ídolo de los San Antonio Spurs y cuatro veces campeón de la NBA, también se convirtió en una referencia inesperada para el hip-hop estadounidense, al punto de que su apellido apareció en canciones de distintas generaciones de raperos.

Las referencias no siempre tuvieron el mismo sentido. Algunas utilizaron su nombre como sinónimo de talento y dominio deportivo. Otras hicieron referencia a una de sus características más reconocibles, su zurda. Y también hubo quienes apelaron a su calvicie para construir una rima.

El fenómeno volvió a circular en las redes a partir de un reel de Don Chenz que recopiló algunas de estas menciones y puso nuevamente en evidencia hasta dónde llegó la popularidad del exjugador argentino.

Uno de los casos más llamativos fue “Kobe or Ginobili” , canción que Mack Maine lanzó en 2013. El propio título ya colocaba al argentino junto a Kobe Bryant, una de las grandes figuras de la historia de la NBA, como referencia de excelencia.

Ese mismo año apareció un remix con Ace Hood, French Montana, Rick Ross y Busta Rhymes. En este caso, Ginóbili ni siquiera quedó escondido dentro de una estrofa: su apellido formaba parte del nombre de la canción.

La asociación entre básquet y rap tiene además un significado particular. En la cultura del hip-hop, el término ballin' puede utilizarse no solo para hablar de jugar al básquet sino también para referirse al éxito, el dinero y un determinado estilo de vida. Por eso, comparar a alguien con una estrella de la NBA funciona como una manera rápida de condensar talento y triunfo.

Drake también nombró a Manu

Una de las menciones más conocidas llegó en 2015 con “Jumpman”, la canción de Drake y Future. La referencia está relacionada directamente con una de las características del juego de Ginóbili: su capacidad para utilizar la mano izquierda. El apellido del argentino quedó así incorporado a una canción que alcanzó una enorme popularidad dentro del hip-hop.

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Aunque Drake es canadiense, forma parte del circuito del rap norteamericano y la referencia demuestra hasta qué punto el nombre de Manu había trascendido al público estrictamente relacionado con la NBA.

De elogios a bromas sobre su calvicie

No todas las menciones fueron sobre el talento de Ginóbili. Lil Uzi Vert utilizó su apellido en “Baby Are You Home”, de 2016, con referencias tanto a su capacidad para jugar como a su calvicie.

Dos años después, Playboi Carti retomó esa característica física en “No Time”. La imagen era fácilmente reconocible para cualquier seguidor de la NBA: Manu, con el paso de los años, también se convirtió en una referencia visual.

La lógica es similar a la de muchas otras rimas del género: tomar un nombre conocido y convertir una característica particular de esa persona en una imagen capaz de funcionar dentro de una canción.

Manu ya aparecía en canciones antes de Drake

Las referencias al bahiense incluso son anteriores a la de Drake. En 2007, Pharoahe Monch incluyó a Ginóbili en “Push”. La canción asociaba su nombre con la manera de moverse y resolver sobre una base musical.

Con el paso de los años, también aparecieron menciones de artistas como 21 Savage, Young Thug, Lil Yachty y The Game, según el relevamiento citado por las fuentes.

Y hubo un caso todavía más directo: en 2021, el rapero Lil Double 0 publicó una canción titulada “Manu Ginobili”.

¿Por qué Manu?

La explicación está, en buena medida, en lo particular que fue su carrera. Ginóbili disputó sus 16 temporadas en la NBA con San Antonio Spurs, ganó cuatro campeonatos y fue elegido mejor sexto hombre de la liga en 2008. También fue campeón olímpico con la selección argentina en Atenas 2004.

Su manera de jugar lo convirtió en una figura reconocible incluso para quienes no seguían habitualmente la NBA. La creatividad, los cambios de dirección, las penetraciones y la utilización de la mano izquierda construyeron una identidad propia.

En 2022, además, ingresó al Salón de la Fama del básquet.

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La NBA también destacó su aporte a la popularización del eurostep, el movimiento que permite cambiar de dirección durante la penetración hacia el aro. Ginóbili no lo inventó, pero ayudó a convertirlo en una herramienta habitual en el básquet moderno.

Así, el apellido que durante años estuvo asociado al básquet argentino y a los Spurs terminó ocupando otro escenario. Para los raperos, Ginóbili se transformó en una palabra capaz de representar talento, velocidad, habilidad, éxito y hasta una cabeza sin pelo.