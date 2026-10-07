Murió Piero, la voz de "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", que marcó a generaciones

El cantautor murió este miércoles a los 81 años, tras permanecer dos días internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ícono de la canción popular, compartió escenario con figuras como Mercedes Sosa y León Gieco.

Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años . El cantautor nacido en Italia y radicado en Argentina fue una de las figuras claves de la música popular y marcó a generaciones.

El artista pasó dos días internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y falleció este miércoles. El pasado abril, realizó una serie de conciertos en Bogotá en los que interpretó las canciones de su disco para nenes La sinfonía inconclusa del mar junto a un gran elenco de actores y bailarines.

Piero fue reconocido principalmente por canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo” , un tema que expresa su espíritu pacifista. A lo largo de su carrera cantó junto a las grandes voces del país, como León Gieco y Mercedes Sosa.

Durante más de seis décadas, Piero consiguió que canciones pertenecientes a momentos políticos y sociales concretos terminaran formando parte de la memoria cotidiana de varias generaciones. “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Pedro Nadie”, “Coplas de mi país” y “Soy pan, soy paz, soy más” fueron algunas de las piezas que quedaron asociadas para siempre a su voz.

Pero antes de convertirse en uno de los referentes de la canción social argentina, Piero había empezado por otro camino y durante su adolescencia, incluso, pasó por un seminario. A comienzos de los años 60 se instaló en Buenos Aires y consiguió debutar en televisión en 1964, interpretando canciones melódicas italianas.

El cambio fundamental llegó unos años después. En 1968 conoció al poeta y periodista José Tcherkaski, con quien formaría una de las duplas autorales más importantes de su carrera. De ese encuentro nació “Mi viejo”, una canción que terminó trascendiendo fronteras y generaciones y fue editada en 1969.

Durante esos años también comenzó a construir una identidad artística vinculada con los problemas sociales y políticos de su tiempo. Su voz joven y su modo directo de cantar hicieron que canciones como “Para el pueblo lo que es del pueblo” se transformaran en verdaderos himnos de una época.

Ese perfil tuvo consecuencias durante la última dictadura militar. En 1976 debió abandonar el país después de un intento de secuestro por parte de grupos de tareas. Pasó primero por Italia y luego por España, donde permaneció durante varios años. En ese período interrumpió buena parte de su actividad como compositor y se dedicó también al trabajo rural y a proyectos vinculados con la producción orgánica.

Volvió al país en los primeros años de la década del 80. En 1981 protagonizó un multitudinario regreso artístico en el Microestadio de Atlanta, registrado en el disco “Calor humano”. Su música también cambió. La protesta política explícita comenzó a convivir con canciones que hablaban de la paz, la solidaridad, la infancia y los vínculos humanos. En ese período apareció “Soy pan, soy paz, soy más”, una canción que posteriormente popularizó Mercedes Sosa y que se convirtió en otra de las piezas fundamentales de su repertorio.

Además, su carrera estuvo signada por incontables acciones comunitarias y de corte sociales, como el show que dio en 2010 para los 33 mineros atrapados en la Mina San José en Chile, el festival colombiano Concierto por la Vida, la Paz y la Esperanza donde se presentó junto a León Gieco y Víctor Heredia, entre muchos otros.

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