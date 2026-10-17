Rosario con un septiembre récord y un octubre que mantiene el impulso turístico

La ciudad recibió más de 859.000 visitantes el mes pasado, con una ocupación hotelera del 77% y un impacto económico superior a los $62.800 millones

Rosario cerró septiembre con los mejores indicadores turísticos de los últimos años. Según el Observatorio del Ente Turístico de Rosario (ETUR) , recibió más de 859.000 visitantes , registró una ocupación hotelera promedio del 77 % y generó un impacto económico superior a los $62.800 millones . El sábado 12, durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , la ocupación alcanzó un pico del 96 % .

El movimiento fue un 40 % superior al de septiembre de 2025 y también superó los registros de 2023 y 2024. Los hoteles de cuatro estrellas lideraron la ocupación, con un promedio del 84 % , seguidos por los de cinco estrellas, con el 81 %. Los alojamientos temporarios alcanzaron el 76 %, los aparts el 73 % y los hoteles de tres estrellas el 68 %.

Los Juegos Suramericanos fueron uno de los principales impulsores, con la llegada de deportistas, delegaciones, acompañantes y espectadores. También contribuyeron el Santa Fe Business Forum , el Congreso Internacional ORP, el Maratón de Puerto Norte , competencias automovilísticas y una agenda cultural con recitales de Andrés Calamaro, No Te Va Gustar, Iván Noble y El Kuelgue, además de propuestas como Aida, con la Orquesta Sinfónica, y los circos Rodas y Servian.

Los relevamientos del ETUR identificaron visitantes principalmente de Buenos Aires , Santa Fe y Córdoba , además de turistas de Uruguay , Perú , Venezuela y Chile . La gastronomía, los atractivos locales y los circuitos turísticos estuvieron entre las consultas más frecuentes.

Octubre prolongó el movimiento

La tendencia continuó durante los primeros días de octubre. Entre el lunes 5 y el lunes 12, período que incluyó el asueto del miércoles 7 y el fin de semana largo del 10 al 12, Rosario registró una ocupación hotelera promedio del 75 %, con picos superiores al 80 % y establecimientos que alcanzaron el 90 % durante el sábado.

En esos primeros días se estimó la llegada de 191.232 visitantes, con un impacto económico de $13.493 millones. De acuerdo a la secretaria de Deporte y Turismo local Alejandra Mattheus, uno de los datos destacados fue que la ocupación se mantuvo en niveles similares durante la semana y el fin de semana largo.

Los hoteles de cuatro estrellas volvieron a liderar, con un promedio del 80 %, seguidos por los alojamientos temporarios, con el 76 %; los hoteles de cinco estrellas, con el 63 %; los de tres estrellas, con el 61 %; y los aparts, con el 54 %.

Entre las propuestas que acompañaron el movimiento se destacaron la Feria Internacional del Libro, los recitales de Ahyre, Marcela Morelo y Bulldog, y la Noche de Colectividades. Durante tres jornadas, 32 colectividades participaron en 22 sedes, donde se vendieron más de 12.000 platos.

Una agenda que sostiene la actividad

La evolución también se refleja en otros meses de 2026: la ocupación hotelera pasó del 51 % al 66 % entre mayo de 2025 y mayo de este año, y del 51 % al 64 % en agosto. En septiembre, la suba fue del 56 % al 77 %.

La continuidad de eventos deportivos, congresos, ferias, espectáculos y propuestas recreativas aparece como uno de los motores del turismo rosarino. La agenda de los próximos meses, con nuevos recitales, festivales y actividades culturales, buscará sostener la convocatoria y su impacto en hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios locales.