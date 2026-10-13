La mesa política del gobierno volvió a reunirse para acelerar la agenda legislativa

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Turismo en Rosario: otro fin de semana largo con interesante ocupación en hoteles
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Una embarazada está muy grave por quemaduras y detuvieron a su pareja
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Este miércoles, llega una nueva edición del Día del Juego y la Convivencia
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Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres
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Clima y agro: lluvias itinerantes, humedad en ascenso y fresco de otoño en plena primavera
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Un rosarino se hizo pasar por juez para acceder a información policial
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Feria del Libro: cinco días con fuerte programación y gran asistencia de público
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Un joven de 26 años se entregó tras un crimen en Cabín 9 y quedó detenido
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Asisten a refugios municipales y presentan un libro con sus escritos literarios
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Los feedlots tienen un stock récord, pero cae la salida de hacienda
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Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven frente a su casa
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Cataratas del Iguazú: cierran de emergencia los paseos por una importante crecida del río
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Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos denunciaron al agresor y terminó detenido
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Empresas del Polo Tecnológico Rosario apuntan a la transformación digital de Vaca Muerta
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Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores
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Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del gabinete
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En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario