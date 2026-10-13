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La mesa política del gobierno volvió a reunirse para acelerar la agenda legislativa

La megasesión en Diputados y otros temas clave para el Ejecutivo marcaron el pulso del cónclave que encabezó Karina Milei. Se viene una ronda de negocios en Rosario

13 de octubre 2026 · 19:37hs
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La mesa política del gobierno libertario abordó temas clave para el oficialismo.

Foto: Archivo / La Capital

La mesa política del gobierno libertario abordó temas clave para el oficialismo.

La mesa política del gobierno mantuvo este martes una nueva reunión de trabajo en la Casa Rosada para abordar una nutrida agenda, que incluyó proyectos de desarrollo productivo, la estrategia parlamentaria en el Congreso y los preparativos ante la visita del Papa León XIV al país.

De acuerdo a la información que suministraron fuentes oficiales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó los detalles del proyecto de ley de mercado de capitales, durante el encuentro tras el cual no se difundió una foto.

La iniciativa, que contempla la modificación de 17 leyes vigentes con el fin de modernizar el financiamiento para pymes y comercios, se encuentra en su fase final de redacción antes de ser enviada formalmente a la Cámara de Diputados.

En ese sentido, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, repasó el temario para la sesión prevista para el 21 de octubre próximo, donde se buscará tratar el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich detalló la labor de comisiones para lograr dictámenes que permitan convocar a sesión la semana entrante en la Cámara alta.

Ronda de negocios en Rosario

Asimismo, los funcionarios repasaron la organización de la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), fijada para el 29 de octubre en Rosario, destinada a vincular a inversores mineros con proveedores y pymes locales.

Finalmente, la cúpula oficialista ratificó que el itinerario de la visita papal se mantiene sin cambios y que continúan los operativos de logística y seguridad pese a la operación a la que fue sometido el Sumo Pontífice.

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