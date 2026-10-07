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Alberto Biglieri en Rosario: "Hay que enfocarse en los colegios de abogados del interior"

El candidato a representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación por Unidad en Defensa de la Abogacía-Lista 3 realiza una recorrida por Santa Fe

7 de octubre 2026 · 13:52hs
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Alberto “Nacho” Biglieri junto al gobernador Pullaro

Alberto “Nacho” Biglieri junto al gobernador Pullaro

El candidato al Consejo de la Magistratura de la Nación por Unidad en Defensa de la Abogacía-Lista 3, Alberto “Nacho” Biglieri, participará este jueves del Congreso organizado por FACA y la UAI y mantendrá encuentros en la UNR, el Colegio de Abogados de Rosario y la Casa del Foro. La visita se suma al recorrido que viene realizando por todo el país y a su reciente encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro.

El candidato a representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación por Unidad en Defensa de la Abogacía-Lista 3, desarrollará este jueves una agenda académica e institucional en Rosario, como parte del recorrido federal que viene realizando junto a los integrantes de su equipo.

Vale recordar que la elección de los representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación se realizará el próximo 20 de octubre.

Colegios de abogados del interior

“Hay que ponerle énfasis al trabajo de los colegios del interior”, sostiene Biglieri, quien plantea que la próxima representación de los abogados debe tener mayor presencia en las provincias, contacto permanente con los colegios profesionales y una agenda que refleje los problemas cotidianos del ejercicio.

Su llegada a Rosario se produce pocos días después del encuentro que mantuvo con el gobernador Pullaro, con quien analizó la situación de la Justicia y compartió los proyectos y compromisos que la Lista 3 propone llevar al Consejo de la Magistratura. Biglieri destacó especialmente la importancia que tendrá Santa Fe en este tramo de su recorrida por el país.

Para el candidato, uno de los principales desafíos es recuperar la credibilidad del sistema judicial con resultados concretos. “La confianza no se recupera con discursos, sino con instituciones fuertes que funcionen mejor y reglas que se cumplan”, afirmó. Entre las prioridades menciona mejores jueces, concursos transparentes, menos vacantes, mejores controles y tiempos razonables para la Justicia.

La actividad central de este jueves será su participación en el III Congreso sobre las Funciones del Consejo de la Magistratura, organizado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Universidad Abierta Interamericana. Biglieri integrará el panel dedicado a la representación de la abogacía en el Consejo y a los desafíos que enfrenta el organismo.

Ejes

La Lista 3 propone una representación independiente y federal, con eje en concursos más objetivos y transparentes, una mayor valoración de la experiencia de los abogados que provienen del ejercicio profesional, mejores mecanismos de control y una Justicia más ágil y eficiente.

“Un abogado que lleva veinte años litigando no llega con menos experiencia. Llega con otra experiencia”, señaló Biglieri al plantear la necesidad de equilibrar las posibilidades entre quienes ejercen la profesión y quienes desarrollaron su carrera dentro del Poder Judicial.

La propuesta cuenta con el respaldo de Ricardo Gil Lavedra, fundador de Unidad en Defensa de la Abogacía y expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Durante su jornada en Rosario, Biglieri también visitará la Facultad de Derecho de la UNR, mantendrá un encuentro en el Colegio de Abogados de Rosario y, a las 19, participará de la presentación de la Lista 3 en la Casa del Foro.

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