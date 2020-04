Fútbol en tiempos de Malvinas

En la mañana del viernes 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en la Isla Soledad, fue el comienzo de una guerra que a nuestro país le costó la muerte de 650 soldados y un montón de secuelas secundarias. Muchas páginas se escribieron sobre este tema, algo que no es el motivo de esta nota. Pero ¿qué pasó con el fútbol?. Cuesta creer en estos tiempos, donde el show no debe seguir a toda costa, que en Argentina, a pesar de entrar en guerra luego de más de 100 años, el fútbol oficial continuó como si nada. Incluso, aquella misma noche por la 9ª fecha del Nacional de ese año, hubo dos partidos. Por la zona “C”, en Salta, Central Norte le ganó 1 a 0 a Mariano Moreno de Junín, y por la B, en el Mundialista de Mar del Plata, San Lorenzo de esa ciudad Igualó 2 a 2 contra Unión San Vicente de Córdoba. La pelota nunca se paró y los cinco equipos rosarinos que jugaban en AFA (Newell’s, Rosario Central y Renato Cesarini en la A; Central Córdoba y Argentino en la C) cumplieron con el compromiso que les asignó el fixture.

Los primeros en salir a la cancha fueron los del ascenso, en la tarde del sábado 3 de abril, por la 8ª fecha de la “C”. Central Córdoba recibió en el Gabino Sosa a Excursionistas. Los charrúas, que tenían como figura emblemática al Trinche Carlovich, vencieron 2 a 1, con goles de Carlos Guerrero (18’ y 88’), mientras que Fonseca Gómez de penal a los 90’ marcó el gol del verde. Los de Tablada, dirigidos por Francisco Russo, formaron con: Eduardo Quinto Pagés; Miguel Macri, Ariel Murillo, Roberto Medori y Mario Ovando; Héctor Oscar Gómez, Tomás Felipe Carlovich y Antonio Di Benedetto (46’ Daniel Ocampo); Carlos Guerrero, Eduardo Raschetti y Jorge Forgués.

Esa misma tarde, Argentino igualó como visitante 0 a 0 ante Barracas Central. El partido sólo aportó el dato estadístico que en el salaíto hacían su presentación oficial el arquero José Luis Vilche, ídolo del club fallecido hace tres años, y debutaba como técnico Enrique “Nene” Fernández. Los de Sorrento salieron a la cancha con: Vilche; Hugo Raggi, Edgardo Nardone, Horacio Monti y Rubén Corbera; Nelson Cordero (65’ Omar Montero), Juan Carlos Martínez y Santiago López; Carlos Salas, Jorge Saavedra (73’ Luis Rimoldi) e Ionanan Sergio Solzi.

Al día siguiente, el domingo 4 de abril de 1982, fue el turno de los tres rosarinos de primera, por la 9ª fecha del Nacional. El único partido que se jugó en Rosario fue el que enfrentó a los dos “leprosos”, ya que Newell’s recibió a Independiente Rivadavia de Mendoza, al que goleó 8 a 0, en lo que fue el 2º triunfo más amplio de su historia de local en torneos de liga en AFA (en 1945, goleó 8-0 a Chacarita). Además, la Lepra mendocina llegaba como líder de la zona A. El primero data del Nacional 1971, por 9 a 0 frente a Huracán de Comodoro Rivadavia. Los goles rojinegros ante los mendocinos fueron de Santiago Santamaría (2) (1 de penal), Sergio Almirón (2), Francisco Azzolini, Roberto Viglione, Jorge Gabrich y Raúl Vargas Ríos. Los rojinegros formaron con: Víctor Civarelli; Azzolini, Juan Simón, Adrián Lanzoni y Héctor Silva (75’ Walter Montiel); Juan Acosta Silva, Gerardo Martino y Viglione; Santamaría, Gabrich (68’ Vargas Ríos) y Almirón. El DT fue Juan Carlos Montes y quedaron en el banco Norberto Scoponi, Juan Manuel Llop y Víctor Ramos.

Ese mismo día, en el Mundialista de Mendoza, donde Rosario Central se consagró campeón de la Copa Argentina 2018, los canallas enfrentaron a Gimnasia de Mendoza y le ganaron 2 a 1, con gritos de José Raúl Iglesias y Omar Palma de tiro libre. Raúl Muñoz, de cabeza, marcó el tanto del lobo. El entrenador auriazul fue Angel Tulio Zof quien dispuso esta formación: Daniel Carnevali; Juan Carlos Ghielmetti, Segio Céliz, Daniel Kuchen y Alfredo Killer; Adelqui Cornaglia, Daniel Sperandío y Palma; Toti Iglesias, Eduardo Emilio Delgado y Héctor Chazarreta. Los auriazules no hicieron cambios y quedaron en el banco: Juan Carlos Santecchia, Héctor Zamarini, Carlos Lancellotti, Washington Villar y Gerardo González.

Mientras que Renato Cesarini, que estaba disputando su primer Nacional (el otro fue en 1983) también jugó en un estadio Mundialista. Fue en el José Amalfitani y empató con Vélez 2 a 2, equipo al que le había ganado 1 a 0 en cancha de Newell?s con un gol de Omar Da Fonseca de cabeza a los 89’, el 14/02/1982 en su primer partido en primera división. Los goles de Renato en Liniers fueron convertidos por Alberto “Hijitus” Gómez, de cabeza, y Omar Celeste de tiro libre. Mientras que para el Fortín anotaron Carlos Bianchi de tiro libre y Jorge Comas. Cesarini, dirigido por el Indio Jorge Solari, salió al verde césped con: Edgardo Andrada; Carlos Magistral, Norberto Héctor Díaz, Eduardo Solari (27’ Eduardo Giamelo) y Mario Marinich; Miguel Colacray; Aldo Bertalot (61’ Ariel Mellano) y Máximo Nardoni; Oscar Celeste, Omar Da Fonseca e Hijitus Gómez. En el banco quedaron Roberto González, Marcelo Osvaldo Carreras y Rubén Darío Ciraolo. Dirigió Carlos Espósito quien expulsó al Tano Vicente Pernía de Vélez y a Hijitus Gómez de Renato.