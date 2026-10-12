Frank Kudelka: "No hay que echarle la culpa al árbitro, esto se define con goles"

“Los partidos se definen con goles y tuvimos muchas situaciones, muchas aproximaciones, estamos erráticos y eso te cuesta el partido. No hay que echarle la culpa al árbitro, esto se define con goles. Ellos tuvieron un tiro y medio al arco y se quedaron con el triunfo. Nosotros perdimos tres puntos”, confió el técnico Frank Kudelka , quien fue expulsado y realizó declaraciones a la salida del vestuario.

El técnico rojinegro también se refirió a la polémica del primer tiempo. “Con respecto a la polémica del primer tiempo, honestamente no la vi bien todavía. Estoy de lejos, me parecía que estaba habilitado, pero es todo tan minucioso que además no tiene ya sentido que opine sobre una jugada que ya está determinada. Hay que aceptarlo y listo”, dijo Kudelka en diálogo con la prensa.

Con respecto a la cantidad de situaciones que tuvo el equipo y a la derrota, el DT fue directo al grano. “No sé si es injusta, prefiero buscarlo porque ellos tuvieron un tiro y medio a lo largo del partido y concretaron. Todo lo contrario, nosotros tuvimos diez situaciones y no marcamos, la diferencia estuvo ahí. En el juego fuimos ampliamente superiores pero esto se define con goles”, confió el técnico de la Lepra.

Sobre las situaciones del equipo

A vez el entrenador hizo un análisis de las situaciones que tuvo el equipo a lo largo del encuentro. “Haciendo un análisis un poco apresurado, me gustaría ver más el partido, no pasa por otra cosa de lo errático que estuvimos, no solo en la definición directa, en el pase gol y el centro bien tirado. Llegamos con mucha gente, con superioridad numérica, manteníamos siempre el control del balón pero se define con goles, ellos patearon una vez al arco y concretaron un golazo. Y nosotros no lo pudimos hacer. Par mí es determinante lo errático que estuvimos como equipo. No hablo de los delanteros”, analizó a modo de autocrítica Kudelka tras la derrota en Mendoza.

Por último, al técnico se le preguntó por si se va conforme por el rendimiento. “Creo que perdimos tres puntos, sinceramente importantes y más como se dio el contexto del partido. Perdimos tres puntos, literalmente sin menospreciar al rival bajo ningún punto de vista. Creo que fuimos superiores en amplitud a lo largo del partido. En los últimos minutos con más empuje que juego, pero terminamos el encuentro con una situación de gol nuestra, directa y creo que por ahí pasa la efectividad, marca resultados y nosotros no la tuvimos”, cerró Frank Kudelka.