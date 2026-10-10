Franco Colapinto buscará redimir en Marina Bay el triplete por Asia que viene torcido

Al golpe de Bakú y los contratiempos de Baréin se le sumaron los problemas de un mal sábado en Singapur. A Franco Colapinto queda el domingo de GP

En la largada de la sprint con agua, Franco Colapinto pudo superar a Gasly pero se guardó. Después de Bakú, optó por conservar.

A las 9 de este domingo se estará escribiendo la historia definitivo de este Gran Premio de Singapur y el final de un triplete de carreras que no han dejado para nada conforme a Franco Colapinto . Después de aquella brillante actuación en Madrid, llegó el error de Bakú, la consistente carrera de Marina Bay sin premio de puntos y los sinsabores de un sábado de Marina Bay que no le dejaron buenas sensaciones para lo que realmente importa: las 62 vueltas entre las paredes del callejero.

La equivocación en el relanzamiento de Azerbaiyán fue simple pero las consecuencias importantes. No solo Alpine y el propio argentino no sumaron, sino que Racing Bulls sí lo hizo justo cuando el equipo francés estaba claramente un escalón arriba. Situación que por otras causas se repitió en Sepang. Y ahora, al menos en el caso de Colapinto, se perfilaron para repetirse.

Porque su compañero Pierre Gasly, un gran clasificador y sin dudas su atributo como piloto más importante, se impuso en la clasificación como el mejor del resto, pero debe ratificarlo en carrera. Que es lo vale y donde no es su fuerte. Lo mostró en la sprint del sábado, donde Colapinto le perdonó la largada y luego fue superado por Oliver Bearman y Nico Hulkenberg, lo que lo alojó de puntos más que probables. Además de quitarle la chance de pelear mano a mano con Liam Lawson, que lo tenía adelante luego del SC, tras la piña de George Russell.

Para entonces Colapinto, que prefirió conservar luego de lo que pasó con Bakú y no ir por una superación al francés más que probable en esa partida con mucho spray, cedió además dos lugares al perder tracción y luego, con el safety car, simplemente el Alpine se le paró. Algo que solo le sucedió en la largada de Silverstone 2025 desde que volvió a la F-1 en Imola.

Alpine cambió un elemento de almacenamiento de energía y pudo cumplir una buena Q1, a 79 milésimas de Gasly. El francés, tanto en la clasificación de la sprint como en la principal, siempre fue mejor que el argentino pero con un detalle: siempre giró detrás suyo aprovechando el rebufo en algunos pocos tramos largos del callejero.

Pero en la Q2, Colapinto golpeó en los dos intentos en la misma curva, la 17, además de casi perder el control en la 5 en el último de ellos. Ya antes del segundo impacto estaba lejos de la chance de pasar a la Q3.

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Así, clasificó en una lejana 16ª posición, algo que forma parte de un pasado lejano, pero sumando ahora dos partidas seguidas largando enredado atrás.

La lluvia que la F-1 no pone de aliada

Ni siquiera la lluvia, que vuelve a ser probable como en la sprint, podría alterar la situación de que dependerá de una buena largada y una mejor estrategia. Es que esta F-1 moderna parece negada a correr en esas condiciones, algo que sin dudas ensalza el valor de los pilotos. En estos tiempos que tanto se ha ganado en la seguridad de los autos, no se entiende porqué se priva al público de un espectáculo emocionante.

Lo cierto es Colapinto deberá remarla para ver si puede cerrar la travesía asiática mejor de lo que viene y encarar América con más optimismo. En un callejero con pocas chances de sobrepaso le será difícil. Por supuesto, la carrera termina con la bandera a cuadros.