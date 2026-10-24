En vivo: Central lo empezó a ganar ante Huracán con una palomita de Emanuel Coronel

Central juega ante el Globo en el Gigante en busca de un triunfo que lo ubique como líder y le meta presión a Boca y Argentinos

Emanuel Coronel se llena la boca de gol tras la palomita. Fue el 1 a 0 de Central sobre Huracán.

Central recibe a Huracán en el Gigante de Arroyito y sabe que si vence al Globo se subirá de manera transitoria a la cima de las posiciones de la tabla anual. Por ello, los tres puntos valen oro para seguir soñando, a sólo tres fechas del final de la etapa regular . Seguilo en vivo por La Capital.

No todo depende de Central, pero este equipo de Jorge Almirón está en condiciones plenas de tirarle toda la presión a sus competidores más importantes. Vaya si es importante el choque contra el Globo.

Un triunfo pondría al Canalla (53 puntos + 13) en lo más alto de la tabla anual, al menos hasta que jueguen Boca (54 +20) primero y Argentinos Juniors ( 54 + 10) después .

El Xeneize visita este domingo, a las 17, a Independiente y Argentinos recibe el martes, a las 19, a Independiente Rivadavia de Mendoza (53 puntos + 10).

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El minuto a minuto en el Gigante

38' Buena proyección de Lescano y mejor centro para la cabeza de Caicedo. Su impacto, exigido por Avila, se fue apenas alto.

19' GOL DE CENTRAL. De una jugada que se inició en la derecha, Campaz la tomó por la otra banda y su gran centro encontró el cabezazo de Coronel. El lateral fue el que mandó pasado el primer centro, que tomó Sández por el otro lado y la cedió al colombiano.

¡DE PALOMITA AL GOL! Gran centro del Bicho Campaz para que Coronel meta el cabezazo y anote el 1-0 de Rosario Central vs. Huracán.



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