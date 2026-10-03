La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto hizo un buen sábado en Sepang pero largará en el fondo por las penalizaciones

El argentino pasó décimo el primer corte clasificatorio y en la Q2 directamente no hizo registros para cuidar las gomas para la carrera. Larga 21°

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

3 de octubre 2026 · 08:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
Franco Colapinto circula en el asfalto de Sepang con el Alpine 43. El domingo

BWT Alpine

Franco Colapinto circula en el asfalto de Sepang con el Alpine 43. El domingo, a remar de atrás.

Franco Colapinto tuvo un buen sábado, fue el mejor del resto de la FP3 e hizo una gran Q1 para luego cuidar las gomas para la carrera, sin registros en la Q2. Larga 21° el GP de Baréin en Sepang, a las 4 de este domingo por Fox Sports y Disney+.

Colapinto no salió como se preveía del 21° lugar de partida, por la penalización de 15 puestos que trajo a Sepang, 5 por la sanción de Bakú y 10 por cambios en la unidad de potencia.

Pero hizo una Q1 aguerrida donde quedó a 5 milésimas de su compañero de equipo (que de todas maneras, usó blandas usadas) para pasar el corte sin problemas y en la Q2 venía haciendo un solo intento al final, pero mucho más lento que el resto y se guardó, mientras el francés pasaba a la Q3 y largará 9°.

El equipo había decidido que el argentino haga la Q2 con goma usada, para reservar un juego para la carrera y desistió de que le hiciera de rebufo a Gasly.

Max Verstappen volvió a conseguir una pole position y a su lado largará Lewis Hamilton, un duelo bárbaro de multicampeones.

>>Leer más: Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Lo que pasó en la Q3

>>Leer más: Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

Lo que pasó en la Q2

Lo que pasó en la Q1

>>Leer más: Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

Lo que pasó en la FP3

Lo que pasó en la FP2

Lo que pasó en la FP1

¿Encontraste un error en esta nota?

Reportalo
Noticias relacionadas
En la largada de la sprint con agua, Franco Colapinto pudo superar a Gasly pero se guardó. Después de Bakú, optó por conservar.

Franco Colapinto buscará redimir en Marina Bay el triplete por Asia que viene torcido

Franco Colapinto circula en la noche de Marina Bay, en la clasificación del GP de Singapur.

Una floja clasificación de Franco Colapinto en Singapur, que deberá remarla el domingo

El Alpine quedó detenido y la sprint se terminó rápido para Franco Colapinto en Singapur.

A Franco Colapinto se le quedó el Alpine cuando iba atrás del safety car: abandono en la sprint

Lando Norris acaba de provocar el accidente y sacó de carrera a Oscar Piastri en la última vuelta de la sprint en Singapur.

Búmeran para Lando Norris, que lo hizo al fin y sacó de carrera a su compañero

Las más leídas

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

El boxeo de luto: falleció Jorge Locomotora Castro, excampeón del mundo

El boxeo de luto: falleció Jorge "Locomotora" Castro, excampeón del mundo

Acuamación de mascotas: la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Acuamación de mascotas: la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Lo último

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

El Salvador exporta el modelo Bukele: Costa Rica estrena una megacárcel

El Salvador exporta el "modelo Bukele": Costa Rica estrena una megacárcel

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Tras la desmentida de la banda estadounidense, Underdog Entertainment borró sus publicaciones de las redes sociales
Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Por Gonzalo Santamaría
Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu
Policiales

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Movistar transferirá 6 millones de clientes a Tuenti: qué pasará con los números 
Información General

Movistar transferirá 6 millones de clientes a Tuenti: qué pasará con los números 

El Quini 6 quedó vacante y un santafesino ganó $52 millones en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y un santafesino ganó $52 millones en el Siempre Sale

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán
Policiales

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

¿Qué pasa con el feriado nacional si el Papa León XIV no viene a la Argentina?
Información General

¿Qué pasa con el feriado nacional si el Papa León XIV no viene a la Argentina?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

El boxeo de luto: falleció Jorge Locomotora Castro, excampeón del mundo

El boxeo de luto: falleció Jorge "Locomotora" Castro, excampeón del mundo

Acuamación de mascotas: la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Acuamación de mascotas: la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Ovación
Rugby: Santiago Casals, 250 batallas en el pecho y el legado de Tatá en las venas

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Santiago Casals, 250 batallas en el pecho y el legado de Tatá en las venas

Rugby: Santiago Casals, 250 batallas en el pecho y el legado de Tatá en las venas

Rugby: Santiago Casals, 250 batallas en el pecho y el legado de Tatá en las venas

Mbappé le robó a Lionel Messi un récord en la Liga de Campeones

Mbappé le "robó" a Lionel Messi un récord en la Liga de Campeones

Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

Policiales
Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu
Policiales

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de depredador sexual implacable
Zoom

Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de "depredador sexual implacable"

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo privado en solo siete meses
Economía

Se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo privado en solo siete meses

Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe
Economía

Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?
La Ciudad

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

Femicidio de una rosarina en San Juan: afirman que buscan desviar la investigación
Policiales

Femicidio de una rosarina en San Juan: afirman que buscan desviar la investigación

Estudiantes de la UNR toman facultades: Somos una generación angustiada
La Ciudad

Estudiantes de la UNR toman facultades: "Somos una generación angustiada"

Saber que soy autista me salvó: cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Por Florencia O’Keeffe
Salud

"Saber que soy autista me salvó": cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Por Facundo Borrego
Política

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda
Negocios

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad
La Ciudad

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado
Policiales

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

La psíquica de mascotas de Milei habló en el New York Times de los clones de Conan
Política

La psíquica de mascotas de Milei habló en el New York Times de los clones de Conan

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos
La Ciudad

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos